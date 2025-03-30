Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец

35-летний украинский защитник «Черноморца» Ярослав Ракицкий дебютировал за новый клуб.

Александр Кучер выпустил ветерана на поле на 76-й минуте матча. Интересно, что болельщики на стадионе «Украина» освистали Ракицкого во время его выхода.

На тот момент «Карпаты» уже выигрывали со счетом 4:0.

Ракицкий сразу вошел в игру и пробил штрафной, но в ворота не попал.

Последний раз Ракицкий выходил на поле в мае 2024 года в матче «Шахтер» - «Полесье».

Ранее стало известно, что Ярослав Ракицкий подписал контракт с «Черноморцем».