Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 17:18 | Обновлено 30 марта 2025, 17:30
2412
7

Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец

Ярослав вышел на 76-й минуте матча

30 марта 2025, 17:18 | Обновлено 30 марта 2025, 17:30
2412
7
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
ФК Черноморец

35-летний украинский защитник «Черноморца» Ярослав Ракицкий дебютировал за новый клуб.

Александр Кучер выпустил ветерана на поле на 76-й минуте матча. Интересно, что болельщики на стадионе «Украина» освистали Ракицкого во время его выхода.

На тот момент «Карпаты» уже выигрывали со счетом 4:0.

Ракицкий сразу вошел в игру и пробил штрафной, но в ворота не попал.

Последний раз Ракицкий выходил на поле в мае 2024 года в матче «Шахтер» - «Полесье».

Ранее стало известно, что Ярослав Ракицкий подписал контракт с «Черноморцем».

По теме:
Заря и Колос определили стартовые составы на матч УПЛ в Киеве
Обновленный Мариуполь сыграл вничью с Прикарпатьем
Пенальти все испортил. Карпаты дома разгромно победили Черноморец
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Карпаты - Черноморец Ярослав Ракицкий дебют
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Футбол | 29 марта 2025, 23:43 23
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А

«Лечче» не сумел удержать ничью в матче с римлянами

Устали терпеть. Клуб УПЛ максимально близок к увольнению тренера
Футбол | 29 марта 2025, 20:43 3
Устали терпеть. Клуб УПЛ максимально близок к увольнению тренера
Устали терпеть. Клуб УПЛ максимально близок к увольнению тренера

Виталий Пономарев может покинуть «Рух»

ВИДЕО. Барселона забила Жироне. Мяч в ворота залетел от руки защитника
Футбол | 30.03.2025, 18:09
ВИДЕО. Барселона забила Жироне. Мяч в ворота залетел от руки защитника
ВИДЕО. Барселона забила Жироне. Мяч в ворота залетел от руки защитника
Карпаты – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 30.03.2025, 14:05
Карпаты – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Бокс | 30.03.2025, 08:32
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
А який сьогодні місяць і рік?
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
SHN
При 4-0 выходит защитник... Может Кучер это дно в первую очередь?!
Ответить
0
VovanSidorovi4
На вид было как будто Старухина в защиту Черноморца на замену выпустили.
Ответить
0
Serhii P.
Він сильно поправився - ледве ходить. Навіщо йому той футбол, гроші вже ж заробив на безбідне життя.
Ответить
0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
НАША ВЕЛИКАЯ И МАГУЧАЯ ЛЕГЕНДА АЛЕ АЛЕ АЛЕ РЕНАТ НАШ БОГ И ЦАРЬ
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
29.03.2025, 09:00 1
Война
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
30.03.2025, 08:52 10
Бокс
Звездный чемпион мира: «У Усика будут очень сложные раунды с ним»
Звездный чемпион мира: «У Усика будут очень сложные раунды с ним»
29.03.2025, 02:18
Бокс
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
29.03.2025, 10:27 3
Футбол
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
29.03.2025, 02:49 1
Футбол
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
29.03.2025, 08:44
Бокс
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
29.03.2025, 04:30
Футбол
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
29.03.2025, 01:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем