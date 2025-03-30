Украина. Премьер лига30 марта 2025, 17:18 | Обновлено 30 марта 2025, 17:30
2412
7
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
Ярослав вышел на 76-й минуте матча
30 марта 2025, 17:18 | Обновлено 30 марта 2025, 17:30
2412
7
35-летний украинский защитник «Черноморца» Ярослав Ракицкий дебютировал за новый клуб.
Александр Кучер выпустил ветерана на поле на 76-й минуте матча. Интересно, что болельщики на стадионе «Украина» освистали Ракицкого во время его выхода.
На тот момент «Карпаты» уже выигрывали со счетом 4:0.
Ракицкий сразу вошел в игру и пробил штрафной, но в ворота не попал.
Последний раз Ракицкий выходил на поле в мае 2024 года в матче «Шахтер» - «Полесье».
Ранее стало известно, что Ярослав Ракицкий подписал контракт с «Черноморцем».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 марта 2025, 23:43 23
«Лечче» не сумел удержать ничью в матче с римлянами
Футбол | 29 марта 2025, 20:43 3
Виталий Пономарев может покинуть «Рух»
Футбол | 30.03.2025, 18:09
Футбол | 30.03.2025, 14:05
Бокс | 30.03.2025, 08:32
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
А який сьогодні місяць і рік?
Показать Скрыть 1 ответ
При 4-0 выходит защитник... Может Кучер это дно в первую очередь?!
На вид было как будто Старухина в защиту Черноморца на замену выпустили.
Він сильно поправився - ледве ходить. Навіщо йому той футбол, гроші вже ж заробив на безбідне життя.
НАША ВЕЛИКАЯ И МАГУЧАЯ ЛЕГЕНДА АЛЕ АЛЕ АЛЕ РЕНАТ НАШ БОГ И ЦАРЬ
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.03.2025, 09:00 1
30.03.2025, 08:52 10
29.03.2025, 02:18
29.03.2025, 10:27 3
29.03.2025, 02:49 1
29.03.2025, 08:44
29.03.2025, 04:30
29.03.2025, 01:40