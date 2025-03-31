РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери рассказал о поддержке украинского нападающего Артема Довбика.

«Парня просто нужно поддержать. У него есть тепло всей раздевалки, потому что это настоящая семья, где мы все заботимся друг о друге. Мы всегда должны помнить, что он звонит домой каждое утро и не знает, ответит ли его семья. Мы не живем в этой ситуации, но он живет с ней из первых уст. У него близкие люди в драматической ситуации. Он отзывчивый парень, ему нужна ласка, и мы ему ее дарим.

Нам еще надо увидеть настоящего Довбика. Я просил его бороться за каждый мяч – голы придут.

Попросил всю команду давать ему мяч, чтобы знал, когда надо забегать, иначе он бежит сразу по вертикали, а когда это делает, то сразу попадает в офсайд. Поэтому мы тренируемся, и понемногу он доходит понимания», – сказал Раньери.

Ранее Раньери прокомментировал победный гол Довбика в матче Серии А.

