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  4. РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
Италия
31 марта 2025, 00:41 |
765
1

РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»

Тренер «Ромы» рассказал о поддержке Артема

31 марта 2025, 00:41 |
765
1
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Клаудио Раньери

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери рассказал о поддержке украинского нападающего Артема Довбика.

«Парня просто нужно поддержать. У него есть тепло всей раздевалки, потому что это настоящая семья, где мы все заботимся друг о друге. Мы всегда должны помнить, что он звонит домой каждое утро и не знает, ответит ли его семья. Мы не живем в этой ситуации, но он живет с ней из первых уст. У него близкие люди в драматической ситуации. Он отзывчивый парень, ему нужна ласка, и мы ему ее дарим.

Нам еще надо увидеть настоящего Довбика. Я просил его бороться за каждый мяч – голы придут.

Попросил всю команду давать ему мяч, чтобы знал, когда надо забегать, иначе он бежит сразу по вертикали, а когда это делает, то сразу попадает в офсайд. Поэтому мы тренируемся, и понемногу он доходит понимания», – сказал Раньери.

Ранее Раньери прокомментировал победный гол Довбика в матче Серии А.

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Клаудио Раньери Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Олейник Источник: Суспильне Спорт
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Iigor6583
Прокляті рашистські свинособаки. Щоб вас німець в 41-му винищив да останнього путіноїдного рашиста.
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