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Германия
31 марта 2025, 19:04 |
1334
0

Известно, какой клуб будет тренировать Хаби Алонсо в следующем сезоне

Испанский тренер определился со своим будущим

31 марта 2025, 19:04 |
1334
0
Известно, какой клуб будет тренировать Хаби Алонсо в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо определился со своим будущим.

По информации портала GOAL, спортивный директор «Байера» Саймон Рольфес рассказал, что Хаби Алонсо сказал ему, что остается в немецкой команде на следующий сезон, несмотря на то, что им интересуется «Реал».

У испанского тренера сейчас с «Байером» действующий контракт до лета 2026 года. В прошлом сезоне Алонсо вместе с «фармацевтами» выиграл Бундеслигу.

Ранее сообщалось, что Алонсо поставил ультиматум мадридскому «Реалу».

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Хаби Алонсо чемпионат Германии по футболу Бундеслига Реал Мадрид Байер
Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
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