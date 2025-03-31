Германия31 марта 2025, 19:04 |
1334
0
Известно, какой клуб будет тренировать Хаби Алонсо в следующем сезоне
Испанский тренер определился со своим будущим
31 марта 2025, 19:04 |
1334
0
Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо определился со своим будущим.
По информации портала GOAL, спортивный директор «Байера» Саймон Рольфес рассказал, что Хаби Алонсо сказал ему, что остается в немецкой команде на следующий сезон, несмотря на то, что им интересуется «Реал».
У испанского тренера сейчас с «Байером» действующий контракт до лета 2026 года. В прошлом сезоне Алонсо вместе с «фармацевтами» выиграл Бундеслигу.
Ранее сообщалось, что Алонсо поставил ультиматум мадридскому «Реалу».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 31 марта 2025, 08:30 1
Даниэль выделил украинского чемпиона
Футбол | 30 марта 2025, 22:41 0
Звездный тренер ответил на неловкий вопрос
Футбол | 31.03.2025, 19:01
Футбол | 31.03.2025, 14:33
Футбол | 31.03.2025, 09:04
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.03.2025, 23:46 21
30.03.2025, 08:09 5
29.03.2025, 23:43 21
31.03.2025, 07:50
30.03.2025, 09:00 6
30.03.2025, 01:45
31.03.2025, 10:20 4
30.03.2025, 09:20 25