Известно, какой клуб будет тренировать Хаби Алонсо в следующем сезоне

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо определился со своим будущим.

По информации портала GOAL, спортивный директор «Байера» Саймон Рольфес рассказал, что Хаби Алонсо сказал ему, что остается в немецкой команде на следующий сезон, несмотря на то, что им интересуется «Реал».

У испанского тренера сейчас с «Байером» действующий контракт до лета 2026 года. В прошлом сезоне Алонсо вместе с «фармацевтами» выиграл Бундеслигу.

Ранее сообщалось, что Алонсо поставил ультиматум мадридскому «Реалу».