В иностранном чемпионате восхищаются полузащитником киевского Динамо

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко, который выступает в аренде за «Лехию» Гданьск, своей игрой впечатлил руководство и болельщиков польского клуба.

Журналисты сообщают, что в клубе хотели бы оставить игрока у себя, но боятся, что не сумеют договориться о трансфере с «Динамо»:

«Царенко, прибыл из киевского «Динамо» и молниеносно ворвался в стартовый состав. Немногословный человек с внешностью подростка. Но на поле он говорит действиями и работает там за двоих, что не перестает нас удивлять. Когда он выходит на поле, то дает команде импульс для лучшей игры. Означает ли это, что у него нет шансов остаться?

У Антона нет пункта о выкупе. Остается только рассчитывать на те самые мифические контакты между Паоло Урфером (президент «Лехии» – прим) и владельцем киевского «Динамо», ведь в противном случае миниатюрный полузащитник вернется в родной клуб. В любом случае Царенко выступает на высоком уровне, играет качественно и, возможно, украинский клуб продаст его нам, ведь контракт игрока истекает в 2026 году», – сообщают в Польше.

В текущем сезоне Царенко провел 21 матч в чемпионате, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.