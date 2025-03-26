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Польша
26 марта 2025, 20:18 | Обновлено 26 марта 2025, 20:32
2401
2

В иностранном чемпионате восхищаются полузащитником киевского Динамо

«Лехия» Гданьск впечатлена выступлением Антона Царенко, который играет в аренде

26 марта 2025, 20:18 | Обновлено 26 марта 2025, 20:32
2401
2
В иностранном чемпионате восхищаются полузащитником киевского Динамо
ФК Лехия Гданськ. Антон Царенко

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко, который выступает в аренде за «Лехию» Гданьск, своей игрой впечатлил руководство и болельщиков польского клуба.

Журналисты сообщают, что в клубе хотели бы оставить игрока у себя, но боятся, что не сумеют договориться о трансфере с «Динамо»:

«Царенко, прибыл из киевского «Динамо» и молниеносно ворвался в стартовый состав. Немногословный человек с внешностью подростка. Но на поле он говорит действиями и работает там за двоих, что не перестает нас удивлять. Когда он выходит на поле, то дает команде импульс для лучшей игры. Означает ли это, что у него нет шансов остаться?

У Антона нет пункта о выкупе. Остается только рассчитывать на те самые мифические контакты между Паоло Урфером (президент «Лехии» – прим) и владельцем киевского «Динамо», ведь в противном случае миниатюрный полузащитник вернется в родной клуб. В любом случае Царенко выступает на высоком уровне, играет качественно и, возможно, украинский клуб продаст его нам, ведь контракт игрока истекает в 2026 году», – сообщают в Польше.

В текущем сезоне Царенко провел 21 матч в чемпионате, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

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Лехия Гданьск Динамо Киев Антон Царенко трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник
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Falko
Вологі мрії :Ь
Царенко це заміна Шапі.
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0
apepa
Хорошего игрока суркис не отдавал бы в аренду..
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-4
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