Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Эала – Ига Свентек. Сенсация: 2-я ракетка вылетела. Видеообзор
WTA
26 марта 2025, 21:19 |
330
2

Александра Эала – Ига Свентек. Сенсация: 2-я ракетка вылетела. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Майами

26 марта 2025, 21:19 |
330
2
Александра Эала – Ига Свентек. Сенсация: 2-я ракетка вылетела. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Эала

26 марта филиппинская теннисистка Александра Эала (WTA 140) выбила вторую ракетку мира Игу Свентек (Польша) в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

19-летняя Эала одолела польку в двух сетах со счетом 6:2, 7:5 за 1 час и 41 минуту.

Следующей соперницей Александры будет победительница противостояния Эмма Радукану – Джессика Пегула.

🏆 WTA 1000 Майами. Хард. 1/4 финала

Александра Эала [WC] – Ига Свентек [2] – 6:2, 7:5

Видеообзор матча

По теме:
Шок в Майами! Филиппинка из второй сотни выбила Свентек на пути в полуфинал
Александра Эала – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Позвони своей маме». В США разгорелся скандал с преследованием Свентек
Александра Эала Ига Свёнтек видео теннисные видеообзоры WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 26 марта 2025, 02:09 0
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами

Жасмин Паолини одолела Магду Линетт в двух сетах в четвертьфинале тысячника

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
Футбол | 26 марта 2025, 06:41 0
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии

Норвегия уверенно переиграла Израиль со счетом 4:2

ВИДЕО. Матч Монфиса в Майами прерван. Гаэль поскользнулся из-за воды
Теннис | 25.03.2025, 22:06
ВИДЕО. Матч Монфиса в Майами прерван. Гаэль поскользнулся из-за воды
ВИДЕО. Матч Монфиса в Майами прерван. Гаэль поскользнулся из-за воды
Марез и еще 8 французских футболистов, решивших играть за другие сборные
Футбол | 26.03.2025, 14:02
Марез и еще 8 французских футболистов, решивших играть за другие сборные
Марез и еще 8 французских футболистов, решивших играть за другие сборные
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Футбол | 26.03.2025, 04:05
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
если 1га и грунтовый сезон провалит ...
Ответить
0
T-800
теннис - жесточайший вид спорта ... казалось бы у Сабаленок-Швёнтек-Синнеров-Алькарасов десятилетия впереди выкашивания турниров ... но не тут то было
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
26.03.2025, 09:30
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»
24.03.2025, 23:40 1
Бокс
Звезда сборной Украины: После игры я проходил тест на допинг. Мы расстроены
Звезда сборной Украины: После игры я проходил тест на допинг. Мы расстроены
24.03.2025, 22:25 2
Футбол
Непобежденный австралийский боксер возглавляет рейтинг супертяжелого веса
Непобежденный австралийский боксер возглавляет рейтинг супертяжелого веса
25.03.2025, 11:47
Бокс
Милевский солидно заработал на фиаско сборной Украины против Бельгии
Милевский солидно заработал на фиаско сборной Украины против Бельгии
24.03.2025, 18:04 12
Футбол
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
25.03.2025, 07:27 15
Футбол
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
26.03.2025, 04:32 4
Теннис
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
25.03.2025, 09:29 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем