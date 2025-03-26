Александра Эала – Ига Свентек. Сенсация: 2-я ракетка вылетела. Видеообзор

26 марта филиппинская теннисистка Александра Эала (WTA 140) выбила вторую ракетку мира Игу Свентек (Польша) в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

19-летняя Эала одолела польку в двух сетах со счетом 6:2, 7:5 за 1 час и 41 минуту.

Следующей соперницей Александры будет победительница противостояния Эмма Радукану – Джессика Пегула.

🏆 WTA 1000 Майами. Хард. 1/4 финала

Александра Эала [WC] – Ига Свентек [2] – 6:2, 7:5

Видеообзор матча