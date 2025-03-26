WTA26 марта 2025, 21:19 |
330
2
Александра Эала – Ига Свентек. Сенсация: 2-я ракетка вылетела. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Майами
26 марта 2025, 21:19 |
330
2
26 марта филиппинская теннисистка Александра Эала (WTA 140) выбила вторую ракетку мира Игу Свентек (Польша) в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.
19-летняя Эала одолела польку в двух сетах со счетом 6:2, 7:5 за 1 час и 41 минуту.
Следующей соперницей Александры будет победительница противостояния Эмма Радукану – Джессика Пегула.
🏆 WTA 1000 Майами. Хард. 1/4 финала
Александра Эала [WC] – Ига Свентек [2] – 6:2, 7:5
Видеообзор матча
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