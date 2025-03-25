Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Бельгии и Украины. Подопечные Руди Гарсии победили соперника с разгромным счетом 3:0 и остались в Лиге А.

После окончания этого противостояния украинские болельщики и эксперты обрушились с критикой на главного тренера «сине-желтых» Сергея Реброва. Фанатам не понравилась выбранная тактика на матч и три пропущенных гола. Из-за большого потока негатива наставник сборной Украины принял неожиданное решение – закрыл комментарии под тремя последними постами в социальных сетях.

Однако, болельщиков такой поступок разозлил еще больше – они оставили свои отзывы под прошлыми постами, где еще осталось возможность оставлять сообщения. Реброва продолжают критиковать за поражение от Бельгии после победы в первом матче (3:1).

«Закрыть комментарии, чтобы избежать критики? Это мощно. Берите пример с Петракова, он хотя бы смог признать свой провал и сделать шаг, а вы почему-то решили, что имеете право идти дальше со сборной, но вопрос для чего и куда?» – обращаются к главному тренеру сборной Украины.