Ребров отреагировал на критику фанатов после 0:3 от Бельгии
Тренер национальной команды закрыл комментарии в Инстаграме
23 марта сборные Бельгии и Украины сыграли ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Команды сыграли на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).
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Ответный матч завершился победой бельгийцев со счетом 3:0. Таким образом Бельгия стала победителем двухматчевого противостояния и осталась в Дивизионе А Лига наций, Украина продолжит играть в Дивизионе В.
После этого поединка многие фанаты сборной Украины начали критиковать главного тренера Сергея Реброва. Из-за этого тренер национальной команды был вынужден отключить комментарии под тремя последними постами в своем Инстаграме.
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Бельгія ще недавно була перша в рейтингу збірних. І те, що вони десь дали слабину в першому матчі не значить, що те ж буде і в другому,. Просто чуваки вийшли і показали, хто є хто.
За десятиліття змінювались гравці, змінялись тренери, не змінюється тільки традиція - в стиках перший матч відіграти норм, другий провалити. Така ж фігня з фінальними турнірами. Наче у відборах ще більш-меньш., а в фіналах збірної не видно.
Мабуть це має бути якийсь менталітет переможця. Он Реал, як приклад. Наче є клуби, які мають склад не гірше, але по перемогам в ЛЧ ніхто і близько не стоїть. Так, буває зорі сходяться і певний проміжок часу команда може видати більше своїх можливостей, але то лише епізодичне явище.
Ну і той же спорт юа постійно пише "зірка УПЛ", "зірка збірної", от і посередні футболісти відчувають себе "зірками", в той час, як потрібно опускатись на землю і працювати.