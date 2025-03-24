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  4. Ребров отреагировал на критику фанатов после 0:3 от Бельгии
Лига наций
24 марта 2025, 19:23 |
5248
12

Ребров отреагировал на критику фанатов после 0:3 от Бельгии

Тренер национальной команды закрыл комментарии в Инстаграме

24 марта 2025, 19:23 |
5248
12
Ребров отреагировал на критику фанатов после 0:3 от Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

23 марта сборные Бельгии и Украины сыграли ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды сыграли на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч завершился победой бельгийцев со счетом 3:0. Таким образом Бельгия стала победителем двухматчевого противостояния и осталась в Дивизионе А Лига наций, Украина продолжит играть в Дивизионе В.

После этого поединка многие фанаты сборной Украины начали критиковать главного тренера Сергея Реброва. Из-за этого тренер национальной команды был вынужден отключить комментарии под тремя последними постами в своем Инстаграме.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Николай Матвиенко Бельгия - Украина Сергей Ребров
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 12
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Перець
Тільки Леоненка в тренери збірної він знає як вигравати кожен матч
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
MrStepanovM .
вчинив як справжній чоловік!
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+4
Crassus1
поступок страуса
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+4
ZANREGENT
Никто его не уволит ( как минимум до ноября когда закончится отбор на ЧМ) К тому же он вице -президент УАФ, Шева - Президент. Объективно - в группе займём 3 место. Исландия не подарок,а про Францию вообще говорить нечего. 
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+3
DK1970
Змушений він відключити. А як знущатися на всіма небайдужих до футболу так норм? Почитай, там багато цікавого треба знати що про тебе думають. Іноді корисно...відреагуватор
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+2
Yeger
Поки андрюха е-е-е голова федерації ребруха може прямим текстом всіх посилати на**й. Ми ще не знаємо на скільки він купив місце.
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+2
Серж
- Что я должен сделать?     - Он еще спрашивает. Застрелится нахер.        Ждем
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+2
Artem_Ponomar
мені здається що навіть Петраков не отримував стільки критики скільки Ребров
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0
Saar
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0
Дырокол
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-1
zhyr
Не бачу сенсу ображати Реброва.
Бельгія ще недавно була перша в рейтингу збірних. І те, що вони десь дали слабину в першому матчі не значить, що те ж буде і в другому,. Просто чуваки вийшли і показали, хто є хто.
За десятиліття змінювались гравці, змінялись тренери, не змінюється тільки традиція - в стиках перший матч відіграти норм, другий провалити. Така ж фігня з фінальними турнірами. Наче у відборах ще більш-меньш., а в фіналах збірної не видно.
Мабуть це має бути якийсь менталітет переможця. Он Реал, як приклад. Наче є клуби, які мають склад не гірше, але по перемогам в ЛЧ ніхто і близько не стоїть. Так, буває зорі сходяться і певний проміжок часу команда може видати більше своїх можливостей, але то лише епізодичне явище.
Ну і той же спорт юа постійно пише "зірка УПЛ", "зірка збірної", от і посередні футболісти відчувають себе "зірками", в той час, як потрібно опускатись на землю і працювати. 
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-4
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