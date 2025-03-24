Ребров отреагировал на критику фанатов после 0:3 от Бельгии

23 марта сборные Бельгии и Украины сыграли ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды сыграли на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч завершился победой бельгийцев со счетом 3:0. Таким образом Бельгия стала победителем двухматчевого противостояния и осталась в Дивизионе А Лига наций, Украина продолжит играть в Дивизионе В.

После этого поединка многие фанаты сборной Украины начали критиковать главного тренера Сергея Реброва. Из-за этого тренер национальной команды был вынужден отключить комментарии под тремя последними постами в своем Инстаграме.