Эксперт: «С такой игрой сборная Украины планировала выступать в Лиге А?»

Известный украинский тренер и эксперт Александр Севидов оценил игру сборной Украины против Бельгии, где подопечные Сергея Реброва уступили со счетом 0:3.

«Я бы не сказал, что победа в Мурсии была случайной. А вот поражение в Генке – закономерное. Когда при попытках контратаковать центр поля переходят два-три игрока – это никуда не годится.

Перед игрой де Брюйне сказал: Может нам лучше играть в группе, чтобы больше побеждать». Тогда у меня встречный вопрос, как мы с такой игрой хотели играть в группе А?

Мы сломались, когда пропустили второй гол. Игроки подсели физически, и сразу получили третий. Это было похоже на то, когда бельгийцы в первом матче после грубой ошибки пропустили первый гол, и их тактическое построение просто рассыпалось.

То же произошло с нашей сборной после другого мяча, когда вся команда распласталась по всему полю, никакой подстраховки, и как результат – создались большие дыры в защитной линии», – считает Севидов.