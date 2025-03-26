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Лига наций
26 марта 2025, 21:17 |
430
1

Эксперт: «С такой игрой сборная Украины планировала выступать в Лиге А?»

Александр Севидов прокомментировал результат «сине-желтых» в Бельгии

26 марта 2025, 21:17 |
430
1
Эксперт: «С такой игрой сборная Украины планировала выступать в Лиге А?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Известный украинский тренер и эксперт Александр Севидов оценил игру сборной Украины против Бельгии, где подопечные Сергея Реброва уступили со счетом 0:3.

«Я бы не сказал, что победа в Мурсии была случайной. А вот поражение в Генке – закономерное. Когда при попытках контратаковать центр поля переходят два-три игрока – это никуда не годится.

Перед игрой де Брюйне сказал: Может нам лучше играть в группе, чтобы больше побеждать». Тогда у меня встречный вопрос, как мы с такой игрой хотели играть в группе А?

Мы сломались, когда пропустили второй гол. Игроки подсели физически, и сразу получили третий. Это было похоже на то, когда бельгийцы в первом матче после грубой ошибки пропустили первый гол, и их тактическое построение просто рассыпалось.

То же произошло с нашей сборной после другого мяча, когда вся команда распласталась по всему полю, никакой подстраховки, и как результат – создались большие дыры в защитной линии», – считает Севидов.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Бельгия - Украина Александр Севидов
Николай Титюк Источник: UA-Football
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Комментарии 1
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androma
А він точно експерт ?  Чому він впевнений що в групі А збірна грала б всі матчі з подібною стратегією?  
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