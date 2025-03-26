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WTA
26 марта 2025, 16:31 | Обновлено 26 марта 2025, 16:41
285
0

«Позвони своей маме». В США разгорелся скандал с преследованием Свентек

Польская теннисистка подверглась словесным нападкам персонального хейтера

26 марта 2025, 16:31 | Обновлено 26 марта 2025, 16:41
285
0
«Позвони своей маме». В США разгорелся скандал с преследованием Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек стала жертвой преследования со стороны неизвестного мужчины во время подготовки к матчу на турнире в Майами. Инцидент произошел накануне ее игры третьего раунда против Элизы Мертенс (7:6, 6:1) на 2025 Miami Open.

Мужчина, который преследовал Свентек, не только мешал ей во время тренировки, но и снимал видео, которое позже выложил в социальные сети. Он выкрикивал оскорбительные комментарии по поводу семейной ситуации теннисистки и ее психолога Дарии Абрамович. В частности, на записях слышно: «Эй, Ига, позвони своей маме! Ига, когда ты помиришься с своей матерью? Дария бегает с водой, как дрессированная собачка!»

Как сообщает польское издание Super Express Sport, нападавшим оказался 40-летний поляк, который проживает во Флориде. Его описывают как «вульгарного человека, одержимого ненавистью к второй ракетке мира».

Ситуация вызвала беспокойство среди представителей теннисного сообщества. PR-менеджер теннисистки Дария Сулгостовска в комментарии польским СМИ заявила:

«Безопасность – это абсолютный приоритет. Мы внимательно мониторим подобные случаи. Конструктивная критика – это одно, но угрозы, речь ненависти и помехи на тренировках – неприемлемы. Мы сообщили об этом организаторам турнира, а также WTA, которые немедленно отреагировали и приняли дополнительные меры предосторожности, такие как дополнительная безопасность, за что мы очень благодарны. Обеспечение безопасности игроков – это главное, они находятся в центре событий, и наша задача – просто защитить их».

Организаторы турнира и WTA отреагировали на ситуацию немедленно, внедрив дополнительные меры безопасности, включая усиление охраны Свентек.

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Ига Свёнтек WTA Майами скандал
Николай Степанов Источник
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