Гвардиола запросил в Манчестер Сити два трансфера на 200 миллионов евро
Испанец хочет видеть в команде Вирца и Гримальдо
Английский «Манчестер Сити» запланировал большое усиление на лето 2025 года.
По информации Fichajes, наставник «горожан» Пеп Гвардиола запросил у клуба трансфер двух игроков леверкузенского «Байера». Испанский тренер хочет видеть в команде звездного немецкого хавбека Флориана Вирца и испанского фулбека Алехандро Гримальдо.
«Горожане» готовы предложить «Байеру» за обоих футболистов 200 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что английский «Ман Сити» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом, который стоит 62 миллиона евро.
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