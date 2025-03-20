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  4. 62 миллиона евро. Ман Сити подпишет героя Евро-2024
Англия
20 марта 2025, 11:31 |
524
1

62 миллиона евро. Ман Сити подпишет героя Евро-2024

Нико Уильямс может покинуть «Атлетик»

20 марта 2025, 11:31 |
524
1
62 миллиона евро. Ман Сити подпишет героя Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Английский «Манчестер Сити» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, «горожане» готовы заплатить за 22-летнего футболиста 62 миллиона евро, которые прописаны в его контракте как сумма отступных, и сейчас ждут лишь согласия самого игрока на переход.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 9 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Летом 2024 года он выиграл Евро, забив 2 гола и отдав 1 ассист в 6 поединках турнира.

Ранее сообщалось, что Нико Уильямсом интересуется мадридский «Реал».

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Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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Mark4854590
Вільямс не дуже хоче залишати Атлетік. Але великі гроші роблять дива, він може передумати)
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