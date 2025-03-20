62 миллиона евро. Ман Сити подпишет героя Евро-2024

Английский «Манчестер Сити» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, «горожане» готовы заплатить за 22-летнего футболиста 62 миллиона евро, которые прописаны в его контракте как сумма отступных, и сейчас ждут лишь согласия самого игрока на переход.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 9 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Летом 2024 года он выиграл Евро, забив 2 гола и отдав 1 ассист в 6 поединках турнира.

Ранее сообщалось, что Нико Уильямсом интересуется мадридский «Реал».