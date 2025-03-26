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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «За Динамо играют исполнители высокого уровня»
Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 20:25 |
353
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «За Динамо играют исполнители высокого уровня»

Главный тренер «Руха» поделился ожиданиями от матчей с «Динамо»

26 марта 2025, 20:25 |
353
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «За Динамо играют исполнители высокого уровня»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от двух следующих матчей против киевского «Динамо» – в 22-м туре УПЛ (29.03 в 18:00) и в четвертьфинале Кубка Украины (02.04 в 18:00):

«Первую неделю во время паузы на матчи сборных команда посвятила серьезным нагрузкам на тренировках и сыграла два контрольных матча. Далее мы уже тренировались в обычном режиме и готовимся к матчу с «Динамо».

Тренерский штаб доволен тем, как «Рух» сыграл предыдущие спарринги. Игроки выполнили все поставленные задачи в этих матчах. Теперь хочется, чтобы результат пришел и в официальных поединках. Нельзя сказать, что команда плохо работает, ведь мы и дальше играем в достаточно конкурентный футбол, но это нужно подкрепить положительным результатом.

Мы проанализировали игру «Динамо» и готовимся к матчу в чемпионате. Киевляне – один из флагманов украинского футбола и имеют в своем составе много игроков национальной и молодежной сборных. За «Динамо» играют исполнители высокого уровня и нам следует серьезно подойти как к этому матчу, так и к противостоянию в Кубке Украины 2 апреля. Думаю, мы сможем качественно подготовиться к этим играм.

Можно выделить высокие индивидуальные качества игроков «Динамо». Недаром эта команда лидирует в чемпионате и претендует на золотые награды. Во всех игровых аспектах это достаточно сбалансированный коллектив.

Не думаю, что такая плотность календаря станет для нас проблемой. Мы всегда говорим своим футболистам, что команда должна уметь играть два матча в неделю. «Рух» работает над физическими кондициями игроков, поэтому они будут готовы к двум матчам с «Динамо».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
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