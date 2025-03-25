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25 марта 2025, 19:58 |
750
0

ВИДЕО. К матчам готова. Металлист 1925 показал первую тренировку Билодид

Украинская спортсменка дебютирует в футболе

25 марта 2025, 19:58 |
750
0
ВИДЕО. К матчам готова. Металлист 1925 показал первую тренировку Билодид
ФК Металлист 1925

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид провела первую тренировку с женской командой «Металлист 1925».

Недавно спортсменка «сменила» вид спорта и подписала профессиональный контракт с клубом.

На тренировках Билодид показала, что соперницы уже должны переживать, ведь Дарья неплохо овладевает мячом.

Билодид – бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года по дзюдо. Также спортсменка – многократная чемпионка мира и Европы.

Ранее в харьковском клубе официально сообщили о подписании контракта с дзюдоисткой.

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Дарья Билодид Металлист 1925 тренировка видео
Александр Сильченко Источник: ФК Металлист 1925
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