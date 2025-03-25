Другие новости25 марта 2025, 19:58 |
750
0
ВИДЕО. К матчам готова. Металлист 1925 показал первую тренировку Билодид
Украинская спортсменка дебютирует в футболе
25 марта 2025, 19:58 |
750
0
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид провела первую тренировку с женской командой «Металлист 1925».
Недавно спортсменка «сменила» вид спорта и подписала профессиональный контракт с клубом.
На тренировках Билодид показала, что соперницы уже должны переживать, ведь Дарья неплохо овладевает мячом.
Билодид – бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года по дзюдо. Также спортсменка – многократная чемпионка мира и Европы.
Ранее в харьковском клубе официально сообщили о подписании контракта с дзюдоисткой.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 марта 2025, 09:29 1
Хацкевич выделил Матвиенко, Сватка, Забарного, Судакова, Гуцуляка и Ваната
Футбол | 25 марта 2025, 10:47 2
Илья пошел к жене Ангелине
Бокс | 24.03.2025, 23:40
Футбол | 25.03.2025, 20:59
Футбол | 25.03.2025, 17:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.03.2025, 23:41 393
24.03.2025, 17:14 52
24.03.2025, 10:57 2
25.03.2025, 07:27 12
Футбол
24.03.2025, 08:56
24.03.2025, 07:47 32
24.03.2025, 01:54 5