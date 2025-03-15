ОФИЦИАЛЬНО. Билодид стала футболисткой. Уже подписала контракт с клубом

Клуб Первой лиги Металлист 1925 объявил о подписании контракта с известной украинской дзюдоисткой Дарьей Билодид.

Дарья, которая ранее стала амбасадоркой клуба, в скором времени присоединится к женской команде Металлиста 1925 и планирует бороться за место в составе.

«Для меня это новый вызов! Я люблю пробовать что-нибудь новое, ставить перед собой новые задачи, новые цели, новый вид спорта. Я понимаю, что девушки из женской команды – вся жизнь футболистки, а я нет. Я только в детстве любила играть в футбол. Также мы иногда играем на сборах по дзюдо. Однако я действительно всегда очень любила футбол и для меня это очень крутой вызов – попробовать себя в профессиональном футболе».

«Я обещаю, что буду стараться на тренировках. Мне интересно ощутить эту атмосферу, увидеть, как все работает изнутри. Я с нетерпением жду того момента, когда получу шанс выйти на футбольное поле», – сказала Билодид.

Ранее была информация о том, что 24-летняя Билодид, которая на Олимпиаде-2020 завоевала бронзу, может завершить карьеру.

Это не первый случай взаимодействия футбольного клуба с известными спортсменами. Клуб УПЛ Полесье имеет контракт с боксером Александром Усиком.