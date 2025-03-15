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Чемпионат Украины
15 марта 2025, 15:51 | Обновлено 15 марта 2025, 16:01
1296
5

ОФИЦИАЛЬНО. Билодид стала футболисткой. Уже подписала контракт с клубом

Дарья оформила контракт с Металлистом 1925

15 марта 2025, 15:51 | Обновлено 15 марта 2025, 16:01
1296
5
ОФИЦИАЛЬНО. Билодид стала футболисткой. Уже подписала контракт с клубом
ФК Металлист 1925

Клуб Первой лиги Металлист 1925 объявил о подписании контракта с известной украинской дзюдоисткой Дарьей Билодид.

Дарья, которая ранее стала амбасадоркой клуба, в скором времени присоединится к женской команде Металлиста 1925 и планирует бороться за место в составе.

«Для меня это новый вызов! Я люблю пробовать что-нибудь новое, ставить перед собой новые задачи, новые цели, новый вид спорта. Я понимаю, что девушки из женской команды – вся жизнь футболистки, а я нет. Я только в детстве любила играть в футбол. Также мы иногда играем на сборах по дзюдо. Однако я действительно всегда очень любила футбол и для меня это очень крутой вызов – попробовать себя в профессиональном футболе».

«Я обещаю, что буду стараться на тренировках. Мне интересно ощутить эту атмосферу, увидеть, как все работает изнутри. Я с нетерпением жду того момента, когда получу шанс выйти на футбольное поле», – сказала Билодид.

Ранее была информация о том, что 24-летняя Билодид, которая на Олимпиаде-2020 завоевала бронзу, может завершить карьеру.

Это не первый случай взаимодействия футбольного клуба с известными спортсменами. Клуб УПЛ Полесье имеет контракт с боксером Александром Усиком.

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Металлист 1925 Дарья Билодид Первая лига Украины дзюдо чемпионат Украины по футболу среди женщин
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
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MaximusOne
Попов натренерував)
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+1
Saar
Усик- футболіст. Макрегор, Пол -боксери. Тепер ще й Білодід....
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+1
PullBen
а це взагалі можливо?) я багато чого можу зрозуміти, але щоб підписали людину, яка взагалі не відома з цим спортом. Ну не знаю, можна лише побажати їй успіху
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0
Павло
Ідіотизм як основа сучасного життя...
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0
turist86
Взаємний піар 
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0
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Теннис
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