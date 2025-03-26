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Престон Норт Энд
30.03.2025 15:30 - : -
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Англия
26 марта 2025, 20:41 |
64
0

Престон – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 30 марта в 15:30 по Киеву

26 марта 2025, 20:41 |
64
0
Престон – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

В воскресенье, 30 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии «Престон» – «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Дипдейл» в Престоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Престон

В предыдущих раундах Кубка Англии «Престон» обыграл «Чарльтон» (2:1), затем в серии пенальти прошел «Уикомб Уондерерз» (0:0; 4:2). В 1/8 финала соперником «Престона» стал «Бернли». «Престон» одержал победу со счетом 3:0, что стало неожиданностью. Ведь «Бернли» славился своей надежной обороной. На тот момент у команды была серия из более чем десяти матчей без пропущенных мячей. В турнирной таблице Чемпионшипа «Престон» занимает 14 место. В предыдущем туре команда на своем поле со счетом 2:1 обыграла «Портсмут».

Астон Вилла

Путь «Астон Виллы» в Кубке Англии тоже не был легким. Команда обыграла «Вест Хэм» (2:1), «Тоттенхэм» (2:1) и «Кардифф Сити» (2:0). Свой предыдущий поединок «Астон Вилла» провела еще 12 марта. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда на своем поле выиграла у «Брюгге» со счетом 3:0. В турнирной таблице АПЛ «Астон Вилла» расположилась на девятой позиции.

Личные встречи

Последний раз команды встречались в 2018 году. Тот поединок проходил на поле «Престона» и закончился вничью 1:1. Ничейный результат принесли четыре из пяти предыдущих поединков. Один раз победу одержала «Астон Вилла».

«Престон» – «Астон Вилла»: ключевая статистика и тренды

В матчах Кубка Англии «Престон» забивает в среднем по 1,67 гола за игру. Средняя результативность «Астон Виллы» составляет 2 гола за матч.

Возможные составы

  • «Престон»: Вудмэн, Мегома, Кизлер-Гейден, Линдси, Гибсон, Портеус, Гринвуд, Тоурдарсон, Ледсон, Риис, Кин.
  • «Астон Вилла»: Ольсен, Динь, Дисаси, Мингс, Конса, Тилеманс, Макгинн, Рэмзи, Кэш, Роджерс, Уоткинс.

Прогноз

Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,66.

Прогноз Sport.ua
Престон Норт Энд
30 марта 2025 -
15:30
Астон Вилла
Тотал больше 2,5 1,66 Сделать ставку
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Престон Астон Вилла Кубок Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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