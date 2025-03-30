Дубль Рэшфорда вывел Астон Виллу в полуфинал Кубка Англии
Команда разгромила «Престон» из Чемпионшипа
30 марта в матче 1/4 финала Кубка Англии встречались представитель Чемпионшипа «Престон» и премьер-лиговая «Астон Вилла».
В первом тайме команда из низшего дивизиона сдерживала соперника, поэтому болельщики не увидели голов.
Вторая половина игры полностью осталась за гостями. Уже на 58-й минуте Маркус Рэшфорд открыл счет.
На 63-й минуте Рэшфорд реализовал пенальти, а на 71-й Джейкоб Рэмзи сделал счет разгромным.
«Астон Вилла» стала третьим полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в эту стадию пробились «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест».
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Кубок Англии. 1/4 финала. 30 марта
Престон – Астон Вилла – 0:3
Голы: Рэшфорд, 58, 63, Рэмзи, 71
Фото отчет с матча
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