Престон – Астон Вилла – 0:3. Первые голы Рэшфорда. Видео голов и обзор

30 марта в матче 1/4 финала Кубка Англии встречались представитель Чемпионшипа «Престон» и премьер-лиговая «Астон Вилла».

«Астон Вилла» доминировала на протяжении всего матча. В первом тайме игроки «Престона» еще могли сдерживать соперника, но во втором им уже не хватило сил.

В итоге дубль Маркуса Рэшфорда и гол Джейкоба Рэмзи гарантировали «Астон Вилле» выход в полуфинал.

За день до этого туда квалифицировались «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест».

Кубок Англии. 1/4 финала. 30 марта

Престон – Астон Вилла – 0:3

Голы: Рэшфорд, 58, 63, Рэмзи, 71

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