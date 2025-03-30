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Кубок Англии
Престон Норт Энд
30.03.2025 15:30 – FT 0 : 3
Астон Вилла
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Англия
30 марта 2025, 20:30 |
85
0

Престон – Астон Вилла – 0:3. Первые голы Рэшфорда. Видео голов и обзор

Маркус отметился дублем в матче

30 марта 2025, 20:30 |
85
0
Престон – Астон Вилла – 0:3. Первые голы Рэшфорда. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта в матче 1/4 финала Кубка Англии встречались представитель Чемпионшипа «Престон» и премьер-лиговая «Астон Вилла».

«Астон Вилла» доминировала на протяжении всего матча. В первом тайме игроки «Престона» еще могли сдерживать соперника, но во втором им уже не хватило сил.

В итоге дубль Маркуса Рэшфорда и гол Джейкоба Рэмзи гарантировали «Астон Вилле» выход в полуфинал.

За день до этого туда квалифицировались «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест».

Кубок Англии. 1/4 финала. 30 марта

Престон – Астон Вилла – 0:3

Голы: Рэшфорд, 58, 63, Рэмзи, 71

Видео голов и обзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Рэшфорд (Астон Вилла).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Астон Вилла).
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Астон Вилла Престон Кубок Англии по футболу Маркус Рэшфорд видео голов и обзор Джейкоб Рэмзи
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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