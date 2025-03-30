Престон – Астон Вилла – 0:3. Первые голы Рэшфорда. Видео голов и обзор
Маркус отметился дублем в матче
30 марта в матче 1/4 финала Кубка Англии встречались представитель Чемпионшипа «Престон» и премьер-лиговая «Астон Вилла».
«Астон Вилла» доминировала на протяжении всего матча. В первом тайме игроки «Престона» еще могли сдерживать соперника, но во втором им уже не хватило сил.
В итоге дубль Маркуса Рэшфорда и гол Джейкоба Рэмзи гарантировали «Астон Вилле» выход в полуфинал.
За день до этого туда квалифицировались «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест».
Кубок Англии. 1/4 финала. 30 марта
Престон – Астон Вилла – 0:3
Голы: Рэшфорд, 58, 63, Рэмзи, 71
Видео голов и обзор матча
События матча
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