В воскресенье, 30 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии «Борнмут» – «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Борнмут

Выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Англии «Борнмут» начал с победы над «Вест Бромвичем» 5:1. Затем «Борнмут» обыграл «Эвертон» (2:0) и по пенальти прошел «Вулверхэмптон» (1:1; 5:4). В чемпионате АПЛ «Борнмут» последний раз побеждал 15 февраля. Затем последовали поражения от «Вулверхэмптона» (0:1), «Брайтона» (1:2) и ничья с «Тоттенхэмом» (2:2). В предыдущем туре «Борнмут» на своем поле уступил «Брентфорду» (1:2). В турнирной таблице команда Ильи Забарного идет на десятом месте.

Манчестер Сити

В текущем сезоне у «Манчестер Сити» остались шансы только на один трофей. И это Кубок Англии. Команда Пепа Гвардиолы вылетела из Лиги чемпионов, а в чемпионате АПЛ идет на пятой позиции. В Кубке Англии «Манчестер Сити» обыграл «Солфорд» (8:0) и добыл волевую победу над «Лейтон Ориент» (2:1). В 1/8 «Манчестер Сити» встречался с «Плимутом» Максима Таловерова. Украинец открыл счет в матче, но затем «Манчестер Сити» забил три мяча и вышел в четвертьфинал.

Личные встречи

Предыдущая встреча команд прошла на поле «Борнмута» и закончилась победой хозяев со счетом 2:1. А до этого 15 матчей выиграл «Манчестер Сити».

«Борнмут» – «Манчестер Сити»: ключевая статистика и тренды

В матчах Кубка Англии «Борнмут» забивает в среднем по 2,67 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Сити» составляет 4,33 гола за матч.

Возможные составы

«Борнмут»: Аррисабалага, Керкез, Кук, Гейзен, Забарный, Адамс, Кристи, Тавернье, Сэменьо, Клюйверт, Эванилсон.

«Манчестер Сити»: Ортега, Гвардиол, Льюис, Диаш, Хусанов, Гонсалес, Гюндоган, Доку, Фоден, Мармуш, Холанд.

Прогноз

Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,66.