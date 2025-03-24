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Чили
26.03.2025 02:00 - : -
Эквадор
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Чемпионат мира
24 марта 2025, 18:53 |
55
0

Чили – Эквадор. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 26 марта в 02:00 по Киеву

24 марта 2025, 18:53 |
55
0
Чили – Эквадор. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Чили

В среду, 26 марта, состоится матч квалификации чемпионата мира Чили – Эквадор. Встреча пройдёт на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в Сантьяго.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Чили

Сборная Чили после поражений от сборных Боливии (1:2), Бразилии (1:2) и Колумбии (0:4), казалось, вышла из полосы неудач. Команда сыграла вничью со сборной Перу (0:0) и обыграла сборную Венесуэлы (4:2). Но в предыдущем туре чилийцы проиграли сборной Парагвая (0:1). Команда опустилась на последнее место турнирной таблицы. Сборной Чили будет практически невозможно получить прямую путевку на ЧМ-2026. А вот побороться за плей-офф команда еще может. От седьмого места сборную Чили отделяет четыре балла.

Эквадор

Сборная Эквадора демонстрирует неплохие результаты. После ничьих со сборными Парагвая (0:0) и Уругвая (0:0) последовали победы над сборными Боливии (4:0), Колумбии (1:0) и Венесуэлы (2:1). Сборная Эквадора поднялась на второе место. В гостях команда набрала 8 очков. Больше смогла набрать только сборная Аргентины.

Личные встречи

Предыдущая встреча команд закончилась победой сборной Эквадора со счетом 1:0. Из последних пяти встреч команды выиграли по два матча и один поединок завершили вничью.

Чили – Эквадор: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах отбора к ЧМ-2026 сборная Чили забивала в среднем по 1,33 гола за игру. Средняя результативность сборной Эквадора в гостях составляет 0,5 гола за матч.

Прогноз

Команды играют нерезультативно. Возможен вариант с тотал меньше 1,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,35.

Прогноз Sport.ua
Чили
26 марта 2025 -
02:00
Эквадор
Тотал меньше 1,5 2,35 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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