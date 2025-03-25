Хочет на мундиаль. Игрок Шахтера отметился дублем за сборную Буркина Фасо

24 марта в матче квалификации к чемпионату мира-2026 встречались сборные Гвинеи-Бисау и Буркина-Фасо.

Игрок донецкого «Шахтера» Лассина Траоре вышел на поле с первых минут.

Уже на 6-й минуте он вывел сборную Буркина-Фасо вперед, однако еще до перерыва команда пропустила гол от Зидана Банжаки на 36-й минуте.

Во втором тайме футболисты Буркина-Фасо приложили все усилия, чтобы вырвать победу, и им это удалось.

На 73-й минуте Лассина Траоре снова отличился, и этот гол стал победным.

Сборная Буркина-Фасо занимает второе место в группе, которая дает возможность квалифицироваться на чемпионат мира.

Чемпионат мира. Квалификация. 24 марта.

Гвинея-Бисау – Буркина Фасо – 1:2

Голы: Банжаки, 36, Траоре, 6, 73

Гол Траоре на 6-й минуте

Гол Траоре на 73-й минуте