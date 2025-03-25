Хочет на мундиаль. Игрок Шахтера отметился дублем за сборную Буркина Фасо
Лассина Траоре отметился тремя голами в двух играх
24 марта в матче квалификации к чемпионату мира-2026 встречались сборные Гвинеи-Бисау и Буркина-Фасо.
Игрок донецкого «Шахтера» Лассина Траоре вышел на поле с первых минут.
Уже на 6-й минуте он вывел сборную Буркина-Фасо вперед, однако еще до перерыва команда пропустила гол от Зидана Банжаки на 36-й минуте.
Во втором тайме футболисты Буркина-Фасо приложили все усилия, чтобы вырвать победу, и им это удалось.
На 73-й минуте Лассина Траоре снова отличился, и этот гол стал победным.
Сборная Буркина-Фасо занимает второе место в группе, которая дает возможность квалифицироваться на чемпионат мира.
Чемпионат мира. Квалификация. 24 марта.
Гвинея-Бисау – Буркина Фасо – 1:2
Голы: Банжаки, 36, Траоре, 6, 73
Гол Траоре на 6-й минуте
March 24, 2025
Гол Траоре на 73-й минуте
March 24, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У бывшего нападающего национальной команды нет слов
На украинца нацелился «Галатасарай»