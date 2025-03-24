Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
На украинца нацелился «Галатасарай»
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.
Украинский вратарь может покинуть «Реал» и перебраться в Турцию. По информации турецких СМИ, голкипером интересуется действующий чемпион и лидер Суперлиги «Галатасарай».
Представители турецкого гранда начнут переговоры с Луниным уже в ближайшие дни, сразу после противостояния сборных Бельгии и Украины. «Галатасарай» будет пытаться убедить Лунина постоянной игровой практикой и местом в Лиге чемпионов.
Отмечается, что кроме «Галатасарая» украинцем интересуются «Бавария», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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