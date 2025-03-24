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  4. Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Испания
24 марта 2025, 00:54 |
492
1

Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги

На украинца нацелился «Галатасарай»

24 марта 2025, 00:54 |
492
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Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.

Украинский вратарь может покинуть «Реал» и перебраться в Турцию. По информации турецких СМИ, голкипером интересуется действующий чемпион и лидер Суперлиги «Галатасарай».

Представители турецкого гранда начнут переговоры с Луниным уже в ближайшие дни, сразу после противостояния сборных Бельгии и Украины. «Галатасарай» будет пытаться убедить Лунина постоянной игровой практикой и местом в Лиге чемпионов.

Отмечается, что кроме «Галатасарая» украинцем интересуются «Бавария», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы Бавария Реал Мадрид ПСЖ Манчестер Юнайтед Галатасарай
Дмитрий Олейник Источник: Sporx
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LexХХХ
Рано йому в якісь сараї переходити
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