Официальное предложение. Романо рассказал о переходе суперзвезды АПЛ в Реал

Мадридский «Реал» приближается к подписанию правого защитника английского «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, королевский клуб направил 26-летнему футболисту официальное предложение о подписании контракта. Напомним, его нынешний договор с «Ливерпулем» действует до завершения этого сезона.

Отмечается, что сейчас продолжаются переговоры относительно деталей сделки, но все стороны уверены в том, что им удастся достичь договоренности.

В нынешней кампании Трент Александер-Арнольд провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Трентом Александер-Арнольдом интересуется «Барселона».