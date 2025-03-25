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Англия
25 марта 2025, 13:57 |
795
0

Официальное предложение. Романо рассказал о переходе суперзвезды АПЛ в Реал

Трент Александер-Арнольд с большой вероятностью покинет «Ливерпуль»

25 марта 2025, 13:57 |
795
0
Официальное предложение. Романо рассказал о переходе суперзвезды АПЛ в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Мадридский «Реал» приближается к подписанию правого защитника английского «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, королевский клуб направил 26-летнему футболисту официальное предложение о подписании контракта. Напомним, его нынешний договор с «Ливерпулем» действует до завершения этого сезона.

Отмечается, что сейчас продолжаются переговоры относительно деталей сделки, но все стороны уверены в том, что им удастся достичь договоренности.

В нынешней кампании Трент Александер-Арнольд провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Трентом Александер-Арнольдом интересуется «Барселона».

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Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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