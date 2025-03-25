Официальное предложение. Романо рассказал о переходе суперзвезды АПЛ в Реал
Трент Александер-Арнольд с большой вероятностью покинет «Ливерпуль»
Мадридский «Реал» приближается к подписанию правого защитника английского «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, королевский клуб направил 26-летнему футболисту официальное предложение о подписании контракта. Напомним, его нынешний договор с «Ливерпулем» действует до завершения этого сезона.
Отмечается, что сейчас продолжаются переговоры относительно деталей сделки, но все стороны уверены в том, что им удастся достичь договоренности.
В нынешней кампании Трент Александер-Арнольд провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Трентом Александер-Арнольдом интересуется «Барселона».
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