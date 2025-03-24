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  4. Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Лига наций
24 марта 2025, 00:11 |
3290
15

Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3

Тренер «сине-желтых» отреагировал на поражение 

24 марта 2025, 00:11 |
3290
15
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

23 марта сборные Бельгии и Украины сыграли ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды сыграли на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

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Ответный матч завершился победой бельгийцев со счетом 3:0. Таким образом Бельгия стала победителем двухматчевого противостояния и осталась в Дивизионе А Лига наций, Украина продолжит играть в Дивизионе В.

После матча главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил поражение в этом поединке.

«Проблема в выбранном составе? Я так не считаю. У некоторых игроков была усталость после первого матча, например в Цыганкова. Сегодня Бельгия была совсем другой, например, тот же Доку добавил им скорости.

Мы были сегодня под давлением, сборная Бельгии не предоставила нам шансов на быстрые атаки. Я говорил в перерыве игрокам, что нужно атаковать, не только защищаться, но нам этого не позволили», – сказал Ребров.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 15
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Octopus
Прикол в том, что если бы он выставил атакующий состав вместо автобуса и сборная проиграла 5:0 хейта меньше было бы чем сейчас. Трус во главе сборной это приговор.
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+4
Alehandro
"Тому, що я - мудак" - єдина вірна відповідь у цьому випадку
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+4
maxno
в отставку после таких игр уходятю а не поясняют.
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+3
osso
Ребров недоумок, тренер дворовой команды.
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+2
Demid Romanchik
Ну тепер зрозуміло.. Сказав тренер,що нам не дозволили.. Дякую,лягаємо спати 
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+2
Archie1991
Що тут пояснювати, бо цей "тренер" - фізрук, а деякі гравці - "звьозди"
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+2
2112
І після цього тренерський штаб ще буде працювати? Хай валять! Повні нулі !!!!
Ответить
+1
2112
Що це грало на полі замість Української збірної. Це ж як треба було зпаганить гру Збірної! Ганьба тренерському штабу!!!!
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+1
Liverpool777
Вали нахєр, балабол безтолковий.
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+1
Wlad West
Сирожа, как только тебя назначили я написал, шо ты угробил чемпионское ДК  с 11-тью сборниками других сборных стран мира и ты угробишь СбУ. Так оно и вышло.
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+1
Istm
Прийнятне пояснення тільки одне: заява про відставку. Невже так і не зрозумів?
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+1
Richard Lewis
"Пояснив" треба в лапки брати в цьому випадку
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+1
LexХХХ
Реброва - нах з поста тренера збірної. Так саме і Андронія з поста президента УАФ🤬
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0
Микола Захарченко
Навіщо було Петракова прибирати . При ньому грали на своїх сильних якостях і молодь прогресувала . Тактика обиралась під кожного конкретного суперника . 
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0
Vitya980
Просто і зрозуміло,пояснюючи, ми живемо в Іспанії, от наш тренер не дозволив дітям по фоткпьись з нашими суперменами. Я за відставку, купи в УАФ НЕ ДОПУСТИМІ. Хватить цього сорому. Йому українська діється важко а розуміння футболу ще важче. Всі виснажені після першого матчу. Попросіть УЕФА робити тільки 1 матч за вихід. Сам провалив все склад і все інше. Необхідний такий тормоз нам. Вічні відмазки. Йди в сраку ребров.
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0
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