Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3

23 марта сборные Бельгии и Украины сыграли ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды сыграли на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

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Ответный матч завершился победой бельгийцев со счетом 3:0. Таким образом Бельгия стала победителем двухматчевого противостояния и осталась в Дивизионе А Лига наций, Украина продолжит играть в Дивизионе В.

После матча главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил поражение в этом поединке.

«Проблема в выбранном составе? Я так не считаю. У некоторых игроков была усталость после первого матча, например в Цыганкова. Сегодня Бельгия была совсем другой, например, тот же Доку добавил им скорости.

Мы были сегодня под давлением, сборная Бельгии не предоставила нам шансов на быстрые атаки. Я говорил в перерыве игрокам, что нужно атаковать, не только защищаться, но нам этого не позволили», – сказал Ребров.