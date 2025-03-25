Известный немецкий клуб заинтересован в приобретении игрока сборной Украины

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко может покинуть УПЛ во время летнего трансферного окна – в услугах футболиста заинтересован немецкий «Штутгарт».

По данным Sky Sports Germany, представители клуба Бундеслиги давно следят за игроком и посетили несколько матчей, чтобы увидеть игру украинца вживую. Руководство «швабов» планирует подписать Шапаренко во время летнего трансферного окна за 10 млн евро.

Тренерский штаб «Штутгарта» считает, что полузащитник сможет закрыть несколько позиций и составит конкуренцию нынешним игрокам стартового состава. В немецком клубе впечатлены «техникой игрока, его умением отдавать передачи и то, как он видит поле».

В текущем сезоне Шапаренко провел в составе «Динамо» 14 матчей в чемпионате, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Контракт украинца истекает 30 сентября 2026 года, а его ориентировочная стоимость составляет 10 млн евро.

«Штутгарт» набрал 37 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В прошлом сезоне команда разместилась на второй позиции, обогнав мюнхенскую «Баварию».