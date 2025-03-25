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  4. Ливерпуль, Барса или Реал? Альварес определился со своим будущим
Испания
25 марта 2025, 12:55 |
766
1

Ливерпуль, Барса или Реал? Альварес определился со своим будущим

Хулиан хочет остаться в «Атлетико»

25 марта 2025, 12:55 |
766
1
Ливерпуль, Барса или Реал? Альварес определился со своим будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес решил не менять клуб в летнее трансферное окно, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 25-летний футболист мотивирован тем, что «матрасники» летом планируют усилить свой состав.

В сезоне 2024/25 Хулиан Альварес провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 23 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хулианом Альваресом интересуются «Барселона», «Ливерпуль» и даже мадридский «Реал».

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Барселона трансферы Атлетико Мадрид трансферы Ла Лиги Хулиан Альварес Реал Мадрид Ливерпуль трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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Saar
а заголовок прям-прям.....
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