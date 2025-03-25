Ливерпуль, Барса или Реал? Альварес определился со своим будущим
Хулиан хочет остаться в «Атлетико»
Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес решил не менять клуб в летнее трансферное окно, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, 25-летний футболист мотивирован тем, что «матрасники» летом планируют усилить свой состав.
В сезоне 2024/25 Хулиан Альварес провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 23 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Хулианом Альваресом интересуются «Барселона», «Ливерпуль» и даже мадридский «Реал».
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