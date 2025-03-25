Ливерпуль, Барса или Реал? Альварес определился со своим будущим

Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес решил не менять клуб в летнее трансферное окно, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 25-летний футболист мотивирован тем, что «матрасники» летом планируют усилить свой состав.

В сезоне 2024/25 Хулиан Альварес провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 23 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хулианом Альваресом интересуются «Барселона», «Ливерпуль» и даже мадридский «Реал».