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Молодежные турниры
25 марта 2025, 13:05 | Обновлено 25 марта 2025, 13:18
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Черногория U16 – Украина U16 – 1:3. Заняли второе место. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура турнира четырех сборных U-16 в Румынии

25 марта 2025, 13:05 | Обновлено 25 марта 2025, 13:18
140
0
Черногория U16 – Украина U16 – 1:3. Заняли второе место. Видео голов, обзор
УАФ

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) завершила свое выступление на Турнире четырех наций, которое принимала Румыния.

В первом поединке подопечные Олега Голодюка уступили Польше (0:1), во втором – одолели хозяев соревнований из Румынии (4:2), а в 3-м туре встречались с Черногорией.

Первый тайм начался с отличной атаки украинцев. На 5-й минуте Артем Гапоненко получил передачу прямо перед воротами соперника, но умудрился ударить с двух метров выше перекладины. Однако через шесть минут он исправился и точным ударом замкнул прострельную передачу с левого фланга (1:0).

А вот на 29-й минуте грубая ошибка при передаче назад привела к выходу один на один с украинским вратарем Николы Вукое. Черногорец не ошибся (1:1).

Сине-желтые снова вышли вперед на 67-й минуте. Назарий Рудей завоевал мяч и отдал передачу на Артема Рыбака, который технично разобрался с голкипером черногорцев. Точку во встрече поставил Кирилл Сарычев, который на 86-й минуте пробил головой под перекладину после навесной передачи.

Итак, 3:1 – победа сборной Украины U-16. Украинцы набрали 6 очков и заняли второе место на Турнире четырех наций, уступив полякам по дополнительным показателям..

Турнир четырех наций. 3-й тур, 24 марта 2025. Румыния

Черногория U-16 – Украина U-16 – 1:3 (1:1)

Голы: Вукое, 29 – Гапоненко, 11, Рыбак, 67, Сарычев, 86.

Итоговая таблица

Видео голов и обзор

Видеозапись матча

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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