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24 марта 2025, 17:10 | Обновлено 24 марта 2025, 17:22
371
0

Украина U-16 переиграла Черногорию и заняла 2-е место на турнире в Румынии

Сине-желтая команда завершила выступления на турнире четырех наций

24 марта 2025, 17:10 | Обновлено 24 марта 2025, 17:22
371
0
Украина U-16 переиграла Черногорию и заняла 2-е место на турнире в Румынии
УАФ

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) завершила свое выступление на Турнире четырех наций, которое принимала Румыния.

В первом поединке подопечные Олега Голодюка уступили Польше (0:1), во втором – одолели хозяев соревнований из Румынии (4:2), а в 3-м туре встречались с Черногорией.

Первый тайм начался с отличной атаки украинцев. На 5-й минуте Артем Гапоненко получил передачу прямо перед воротами соперника, но умудрился ударить с двух метров выше перекладины. Однако через шесть минут он исправился и точным ударом замкнул прострельную передачу с левого фланга (1:0).

А вот на 29-й минуте грубая ошибка при передаче назад привела к выходу один на один с украинским вратарем Николы Вукое. Черногорец не ошибся (1:1).

Сине-желтые снова вышли вперед на 67-й минуте. Назарий Рудей завоевал мяч и отдал передачу на Артема Рыбака, который технично разобрался с голкипером черногорцев. Точку во встрече поставил Кирилл Сарычев, который на 86-й минуте пробил головой под перекладину после навесной передачи.

Итак, 3:1 – победа сборной Украины U-16. Украинцы набрали 6 очков и заняли второе место на Турнире четырех наций, уступив полякам по дополнительным показателям.

С 4 по 9 мая украинцы под руководством Олега Голодюка выступят на Турнире развития УЕФА, где будут играть со сверстниками из Греции, Финляндии (хозяин) и Венгрии.

В первом раунде отбора Евро-2026 U-17 юношеская сборная Украины в группе 1 будет противостоять командам Черногории (1 октября), Эстонии (4 октября), Италии (7 октября). Хозяином мини-турнира будет Эстония.

Турнир четырех наций. 3-й тур, 24 марта 2025. Румыния

Черногория U-16 – Украина U-16 – 1:3 (1:1)

Голы: Вукое, 29 – Гапоненко, 11, Рыбак, 67, Сарычев, 86.

Черногория U-16: Кольчевич (Чекич, 76), Крунич, Л. Маркович (Дуришич, 46), Узуновский, Попович (Кумбурович, 76), Ракчевич, Шекуларац, Вуевич (Павичевич, 76), Вушурович, Вукое, М.Маркович

Украина U-16: Удовиченко, Пламинский (Шукалович, 67), Гурин (Солодаренко, 67), Гарбарь, Курячий (Рудзей, 55), Гапоненко (Коваль, 46), Кощей (Гололобов, 62), Гурам (Сафонов, 62), Царичанский (Сарычев, 46), Рыбак, Яблонский (Левицкий, 46).

Предупреждения: Коваль, 69, Сарычев, 87 – Вукое, 21, Крунич, 56.

Румыния U-16 – Польша U-16 – 0:4

Итоговая таблица

Видеозапись матча. Черногория U-16 – Украина U-16

Инфографика

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Олег Голодюк турнир развития УЕФА сборная Украины по футболу U-16 сборная Черногории по футболу U-16 Черногория - Украина Артем Рыбак
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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