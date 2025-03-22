Сборная Украины U-16 в огненном матче одолела сборную Румынии U-16
Со счетом 4:2 украинцы одолели румынов
Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) продолжила выступления на Турнире четырех наций, который принимает Румыния.
В суперматче с румынами сборной Украины удалось добыть победу со счетом 4:2.
Начался матч не очень удачно для украинской команды: румыны вышли вперед уже на 2-й минуте. Весь первый тайм команды обменивались острыми атаками, но голами они не заканчивались до 36-й минуты, когда Украина сравняла счет усилиями Хурама. на 40-й минуте Рудзей вывел "желто-синих" вперед.
Второй тайм вновь начался с гола румынов. На 53-й минуте счет стал равным, Русу сделал дубль. Украинцы не сдались и забили еще 2 гола в ворота румын, добыв победу со счетом 4:2.
Турнир четырех наций
2-й тур. Буфтя (Румыния), 22 марта 2025
Румыния U-16 – Украина U-16 – 2:4
Голы: Русу, 2, 53 – Хурам, 36, Рудзей, 40, Курячий, 60, Солодаренко, 79
Видеозапись матча:
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