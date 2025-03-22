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Сборная УКРАИНЫ
22 марта 2025, 13:51 | Обновлено 22 марта 2025, 13:57
368
0

Сборная Украины U-16 в огненном матче одолела сборную Румынии U-16

Со счетом 4:2 украинцы одолели румынов

22 марта 2025, 13:51 | Обновлено 22 марта 2025, 13:57
368
0
Сборная Украины U-16 в огненном матче одолела сборную Румынии U-16
УАФ

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) продолжила выступления на Турнире четырех наций, который принимает Румыния.

В суперматче с румынами сборной Украины удалось добыть победу со счетом 4:2.

Начался матч не очень удачно для украинской команды: румыны вышли вперед уже на 2-й минуте. Весь первый тайм команды обменивались острыми атаками, но голами они не заканчивались до 36-й минуты, когда Украина сравняла счет усилиями Хурама. на 40-й минуте Рудзей вывел "желто-синих" вперед.

Второй тайм вновь начался с гола румынов. На 53-й минуте счет стал равным, Русу сделал дубль. Украинцы не сдались и забили еще 2 гола в ворота румын, добыв победу со счетом 4:2.

Турнир четырех наций

2-й тур. Буфтя (Румыния), 22 марта 2025

Румыния U-16 – Украина U-16 – 2:4

Голы: Русу, 2, 53 – Хурам, 36, Рудзей, 40, Курячий, 60, Солодаренко, 79

Видеозапись матча:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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