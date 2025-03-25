«Вы думали – избавились от меня?» Звездная теннисистка возвращается на корт

Французская теннисистка Ализе Корне, которая объявила о завершении карьеры в мае 2024 года, неожиданно решила вернуться на корт. Она получила уайлд-кард на грунтовый турнир WTA 250 в Руане, который пройдет с 14 по 20 апреля.

Ализе Корне: «Я чрезвычайно счастлива снова играть на кортах в Руане, ведь для меня это очень захватывающее возвращение к соревнованиям. Когда я два месяца назад снова начала тренироваться, сразу поставила перед собой цель – подготовиться к Руану. Я благодарна за возможность сразу попасть в основную сетку. Вы думали, что избавились от меня? Это еще не совсем так! Так что до встречи скоро, чтобы снова вместе пережить яркие эмоции».

Шарль Рош, директор турнира: «Большое удовольствие снова увидеть Ализе на кортах Руана уже через несколько недель. Корне – одна из величайших чемпионок французского тенниса. Нет сомнений, что она, как всегда, продемонстрирует максимум на корте».

Корне – одна из самых успешных теннисисток Франции последних десятилетий. Она выиграла 6 одиночных и 3 парных титула WTA, а ее лучшим результатом на турнирах Большого Шлема стал четвертьфинал Australian Open в 2022 году. Также она установила рекорд, сыграв в 69 подряд турнирах Grand Slam.

Последний официальный матч Корне состоялся 28 мая 2024 года, когда она уступила китаянке Чжэн Цинвэнь в первом круге Ролан Гаррос (2:6, 1:6). Теперь 35-летняя француженка попробует снова сыграть на профессиональном уровне.