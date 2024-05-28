Известная французская теннисистка сыграла последний матч в карьере

Французская теннисистка Ализе Корне (№106 WTA) сыграла последний одиночный матч в карьере.

В рамках первого раунда Ролан Гаррос 34-летняя француженка проиграла китаянке Чжэн Циньвень (№8 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг

Чжэн Циньвень (Китай) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:1

Отметим, что Корне вплотную подбиралась к топ-10 мирового рейтинга, выиграла 6 титулов WTA, а также играла в 1/4 финала Australian Open.

У Ализе было 69 выступлений на турнирах Grand Slam подряд, 20 выступлений подряд на Ролан Гаррос и 72 выступления на мейджорах в сумме (3-е место в Открытой эре).

Ранее Корне объявила о том, что уйдет из спорта после Открытого чемпионата Франции. Она сыграет еще в парном женском разряде и в миксте.