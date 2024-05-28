Известная французская теннисистка сыграла последний матч в карьере
Ализе Корне проиграла в первом раунде Ролан Гаррос 2024
Французская теннисистка Ализе Корне (№106 WTA) сыграла последний одиночный матч в карьере.
В рамках первого раунда Ролан Гаррос 34-летняя француженка проиграла китаянке Чжэн Циньвень (№8 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг
Чжэн Циньвень (Китай) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:1
Отметим, что Корне вплотную подбиралась к топ-10 мирового рейтинга, выиграла 6 титулов WTA, а также играла в 1/4 финала Australian Open.
У Ализе было 69 выступлений на турнирах Grand Slam подряд, 20 выступлений подряд на Ролан Гаррос и 72 выступления на мейджорах в сумме (3-е место в Открытой эре).
Ранее Корне объявила о том, что уйдет из спорта после Открытого чемпионата Франции. Она сыграет еще в парном женском разряде и в миксте.
Wishing you the best. Congrats, @alizecornet #RolandGarros pic.twitter.com/NSDbt7Dhle— Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2024
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