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Ролан Гаррос
28 мая 2024, 14:33 | Обновлено 28 мая 2024, 14:44
1217
0

Известная французская теннисистка сыграла последний матч в карьере

Ализе Корне проиграла в первом раунде Ролан Гаррос 2024

28 мая 2024, 14:33 | Обновлено 28 мая 2024, 14:44
1217
0
Известная французская теннисистка сыграла последний матч в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Ализе Корне

Французская теннисистка Ализе Корне (№106 WTA) сыграла последний одиночный матч в карьере.

В рамках первого раунда Ролан Гаррос 34-летняя француженка проиграла китаянке Чжэн Циньвень (№8 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг
Чжэн Циньвень (Китай) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:1

Отметим, что Корне вплотную подбиралась к топ-10 мирового рейтинга, выиграла 6 титулов WTA, а также играла в 1/4 финала Australian Open.

У Ализе было 69 выступлений на турнирах Grand Slam подряд, 20 выступлений подряд на Ролан Гаррос и 72 выступления на мейджорах в сумме (3-е место в Открытой эре).

Ранее Корне объявила о том, что уйдет из спорта после Открытого чемпионата Франции. Она сыграет еще в парном женском разряде и в миксте.

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Ализе Корне Ролан Гаррос 2024 Чжэн Циньвень
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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