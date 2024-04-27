Известная французская теннисистка объявила о завершении карьеры

Французская теннисистка Ализе Корне объявила о том, что уйдет из спорта после Открытого чемпионата Франции.

«Сейчас самое время (остановиться), потому что это результат долгого процесса, который длился более двух лет. За последние несколько месяцев мои мысли стали более ясными, и я чувствую, что время пришло. Мой рейтинг немного упал.

Я не хочу, чтобы меня подталкивали к уходу. Я чувствую, что у меня уже немного меньше желания, и для меня сейчас самое время попрощаться с теннисом.

У меня были большие успехи, но были и огромные разочарования, и моменты депрессии. Думаю, что это была поездка на американских горках в течение 20 лет», – сказала 107-я ракетка мира.

Ализе Корне вплотную подбиралась к топ-10 мирового рейтинга, выиграла 6 титулов WTA, а также играла в 1/4 финала Australian Open.

Ролан Гаррос 2024 состоится с 26 мая до 9 июня.