Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Известная французская теннисистка объявила о завершении карьеры
WTA
27 апреля 2024, 22:14 |
262
0

Известная французская теннисистка объявила о завершении карьеры

Ализе Корне уйдет из тенниса после Ролан Гаррос 2024

27 апреля 2024, 22:14 |
262
0
Известная французская теннисистка объявила о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Ализе Корне

Французская теннисистка Ализе Корне объявила о том, что уйдет из спорта после Открытого чемпионата Франции.

«Сейчас самое время (остановиться), потому что это результат долгого процесса, который длился более двух лет. За последние несколько месяцев мои мысли стали более ясными, и я чувствую, что время пришло. Мой рейтинг немного упал.

Я не хочу, чтобы меня подталкивали к уходу. Я чувствую, что у меня уже немного меньше желания, и для меня сейчас самое время попрощаться с теннисом.

У меня были большие успехи, но были и огромные разочарования, и моменты депрессии. Думаю, что это была поездка на американских горках в течение 20 лет», – сказала 107-я ракетка мира.

Ализе Корне вплотную подбиралась к топ-10 мирового рейтинга, выиграла 6 титулов WTA, а также играла в 1/4 финала Australian Open.

Ролан Гаррос 2024 состоится с 26 мая до 9 июня.

По теме:
Жуниор Мораес рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры
Самый титулованный горнолыжник мира вернется в спорт
Чемпиона мира по бегу дисквалифицировали за пропуск допинг-тестов
Ализе Корне завершение карьеры
Владимир Клепач Источник: L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
Футбол | 27 апреля 2024, 07:56 1
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал

26 апреля королевский клуб обыграл «Реал Сосьедад» 1:0

Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Футбол | 27 апреля 2024, 00:05 16
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре

На украинского вратаря в свое время претендовали «Наполи» и «Ливерпуль»

Выигрыш на характере. Динамо вырвало на выезде победу у Днепра-1
Футбол | 27.04.2024, 15:39
Выигрыш на характере. Динамо вырвало на выезде победу у Днепра-1
Выигрыш на характере. Динамо вырвало на выезде победу у Днепра-1
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
Хоккей | 27.04.2024, 12:15
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
ВИДЕО. Дежавю из Дохи. Свентек уничтожила первую ракетку Румынии в Мадриде
Теннис | 27.04.2024, 14:20
ВИДЕО. Дежавю из Дохи. Свентек уничтожила первую ракетку Румынии в Мадриде
ВИДЕО. Дежавю из Дохи. Свентек уничтожила первую ракетку Румынии в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
27.04.2024, 00:08 3
Футбол
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
25.04.2024, 20:47 3
Другие виды
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
27.04.2024, 01:00 2
Футбол
Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
27.04.2024, 07:55
Футбол
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
26.04.2024, 21:16 27
Футбол
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
25.04.2024, 18:50 1
Футбол
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
26.04.2024, 08:01 7
Футбол
Анчелотти оценил матч с Реалом Сосьедад, в котором он не выпустил Лунина
Анчелотти оценил матч с Реалом Сосьедад, в котором он не выпустил Лунина
27.04.2024, 07:01 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем