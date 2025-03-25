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  4. «Чем он лучше Бабича?» Реакция фанов на смену тренера в Черноморце
Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 13:48 |
738
1

«Чем он лучше Бабича?» Реакция фанов на смену тренера в Черноморце

Новым наставником одесского «Черноморца» стал Александр Кучер

25 марта 2025, 13:48 |
738
1
«Чем он лучше Бабича?» Реакция фанов на смену тренера в Черноморце
СК Днепр-1. Александр Кучер

В одесском «Черноморце» произошла смена главного тренера. Наставником стал Александр Кучер. Бывший главный тренер «Черноморца» Александр Бабич назначен спортивным директором клуба.

Предыдущим местом работы Александра Кучера был СК «Днепр-1». Под руководством Кучера команда заняла второе место в УПЛ. Часть болельщиков скептично отнеслась к этому назначению.

Prokop_Andriy: Кучер неплохо себя показал в Днепре-1, но как он покажет себя в команде с максимально ограниченными возможностями, вот это интересно.

WalterBlack: Ну до конца сезона немного осталось, но этого будет достаточно что увидеть или что-то изменилось.

axylinam: Очередного физрука наняли, с финансами видимо совсем плохо.

alex belogubko: Давай Кучер вытягивай ЧО с ямы куда загнал её Бабич. Его надо было сразу после 1 круга выгонять. Так повезли ещё на отдых в Турцию.

Фанькин кот: Задача вообще-то не такая уж сложная. Поднять ЧО на строчку-две выше, в зону переходных матчей. А потом выиграть эти самые переходные матчи с условной Полтавой или МХ1925 - и «дело в шляпе».

Jorko: Не кризисный менеджер, но что-то надо делать с «Черноморцем». Удачи.

Chernomorsky: Вот это тренер, охереть. Чем он лучше Бабича?

Mark4854590: Кучеру не позавидуешь. Надо как-то спасать команду от вылета, но как?

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Черноморец Одесса Александр Кучер Александр Бабич Днепр-1 назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 1
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Vbolivalnyk-Peter
Одесити, щиро бажаю вам команду, яка буде боротися за чемпіонство в УПЛ. І чесно кажучи трішки співчуваю, щодо нового головного тренера. Про профпридатність цього керманича запитайте у дніпрян - гадаю, вони вам багато чого розкажуть....
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