«Чем он лучше Бабича?» Реакция фанов на смену тренера в Черноморце

В одесском «Черноморце» произошла смена главного тренера. Наставником стал Александр Кучер. Бывший главный тренер «Черноморца» Александр Бабич назначен спортивным директором клуба.

Предыдущим местом работы Александра Кучера был СК «Днепр-1». Под руководством Кучера команда заняла второе место в УПЛ. Часть болельщиков скептично отнеслась к этому назначению.

Prokop_Andriy: Кучер неплохо себя показал в Днепре-1, но как он покажет себя в команде с максимально ограниченными возможностями, вот это интересно.

WalterBlack: Ну до конца сезона немного осталось, но этого будет достаточно что увидеть или что-то изменилось.

axylinam: Очередного физрука наняли, с финансами видимо совсем плохо.

alex belogubko: Давай Кучер вытягивай ЧО с ямы куда загнал её Бабич. Его надо было сразу после 1 круга выгонять. Так повезли ещё на отдых в Турцию.

Фанькин кот: Задача вообще-то не такая уж сложная. Поднять ЧО на строчку-две выше, в зону переходных матчей. А потом выиграть эти самые переходные матчи с условной Полтавой или МХ1925 - и «дело в шляпе».

Jorko: Не кризисный менеджер, но что-то надо делать с «Черноморцем». Удачи.

Chernomorsky: Вот это тренер, охереть. Чем он лучше Бабича?

Mark4854590: Кучеру не позавидуешь. Надо как-то спасать команду от вылета, но как?