ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил имя нового наставника

Украинский специалист Александр Кучер официально стал главным тренером одесского «Черноморца». Об этом сообщила пресс-служба «моряков».

Вместе с Александром Кучером на клубную базу прибыли его помощники Тарас Гвоздик и Владислав Бурлака. Новый вождь черно-синих уже провел первую тренировку.

Официальной информации о сроках соглашения между наставником и клубом пока нет. Также неизвестна финансовая сторона личного соглашения.

В нынешнем сезоне одесский «Черноморец» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 21 сыгранного матча.

Ранее сообщалось, что бывший наставник «моряков» Александр Бабич останется работать в клубе.