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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил имя нового наставника
Украина. Премьер лига
24 марта 2025, 13:56 |
1447
6

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил имя нового наставника

Александр Кучер возглавил «моряков»

24 марта 2025, 13:56 |
1447
6
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил имя нового наставника
ФК Черноморец. Александр Кучер

Украинский специалист Александр Кучер официально стал главным тренером одесского «Черноморца». Об этом сообщила пресс-служба «моряков».

Вместе с Александром Кучером на клубную базу прибыли его помощники Тарас Гвоздик и Владислав Бурлака. Новый вождь черно-синих уже провел первую тренировку.

Официальной информации о сроках соглашения между наставником и клубом пока нет. Также неизвестна финансовая сторона личного соглашения.

В нынешнем сезоне одесский «Черноморец» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 21 сыгранного матча.

Ранее сообщалось, что бывший наставник «моряков» Александр Бабич останется работать в клубе.

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Александр Кучер назначение тренера Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
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Комментарии 6
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uausa
Норм тренер, як для першої ліги.
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0
AK.228
Удачи Александру 
Думаю у него все получится !!
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0
Mark4854590
Кучеру не позаздриш. Треба якось рятувати команду від вильоту, але як?
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0
Умник
Ото дерби с Шахтером будет
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0
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axylinam
Очередного физрука наняли, с финансами видимо совсем плохо
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-1
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