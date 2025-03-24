ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил имя нового наставника
Александр Кучер возглавил «моряков»
Украинский специалист Александр Кучер официально стал главным тренером одесского «Черноморца». Об этом сообщила пресс-служба «моряков».
Вместе с Александром Кучером на клубную базу прибыли его помощники Тарас Гвоздик и Владислав Бурлака. Новый вождь черно-синих уже провел первую тренировку.
Официальной информации о сроках соглашения между наставником и клубом пока нет. Также неизвестна финансовая сторона личного соглашения.
В нынешнем сезоне одесский «Черноморец» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 21 сыгранного матча.
Ранее сообщалось, что бывший наставник «моряков» Александр Бабич останется работать в клубе.
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