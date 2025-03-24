Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей Ребров не рискнул, и проиграл
Лига наций
24 марта 2025, 11:28 | Обновлено 24 марта 2025, 11:36
1193
6

Сергей Ребров не рискнул, и проиграл

Валерий Василенко – о разгромном поражении от Бельгии в плей-офф Лиги наций

24 марта 2025, 11:28 | Обновлено 24 марта 2025, 11:36
1193
6
Сергей Ребров не рискнул, и проиграл
Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгия остается в дивизионе А, Украина – в дивизионе В.

Если рассуждать на эту тему с абстрактной позиции, то есть по ситуации до 20 марта сего года, то все выглядит закономерно. Несмотря на заметный кризис «красных дьяволов», именно они были фаворитами в противостоянии с «сине-желтой» командой. Причем фаворитами очевидными.

Однако поздно вечером 20 марта эта закономерность претерпела серьезные изменения.

Сборная Украины выиграла первый поединок против бельгийцев с хорошим запасом – 3:1. Да, было бы замечательно, если бы наши забили еще один мяч, о чем я сетовал после игры. Но не забили.

Тем не менее, даже такой отнюдь не скользкий счет давал команде Сергея Реброва неплохие шансы на итоговый успех.

Но Сергей Ребров своими же руками лишил команду и всех нас этого успеха.

Не хочется в который раз злорадствовать, но по факту получается так, что главный тренер нашей национальной команды сделал все от него зависящее и даже больше, чтобы его подопечные не решили турнирной задачи.

Пять защитников плюс два опорника – восемь человек (с вратарем) играли исключительно на разрушение, в то время как минимум столько же человек в противоположной команде играли на созидание.

Атака в итоге побила защиту. Побила, в первую очередь, потому что наша защита не выглядела грамотной. Не выглядела зубастой, контратакующей. Главное – просто вынести мяч подальше от своих ворот. Все равно, куда, главное – подальше. Главное – вынести. Вот таков был план у Сергея Реброва. Потому что со стороны разрозненные в своей одинаковости действия его подопечных выглядели именно так.

Тем не менее, в первом тайме нам удалось устоять. Удалось отскочить. Но беда в том, что при таком интенсивном «плане» на игру от футболистов требуется исключительная физическая готовность. А о таковой не приходится даже мечтать.

Ибо, с одной стороны, уж слишком много энергии затратили наши игроки в первом поединке, а с другой – не сумели за ничтожные два дня восстановиться.

С другой стороны, провалившие первую встречу бельгийцы, провалившие, по словам Гарсии, и психологически, и физически, сумели настроиться на ответную встречу. Вышли если и не на последний бой в своей карьере, то уж, во всяком случае, не на «больше товарищескую игру».

Getty Images/Global Images Ukraine

Плюс ко всему – снова запоздалые замены от Сергея Станиславовича.

Тренерское упрямство, граничащее с нигилизмом, усталость футболистов, подкосившая их мотивацию, и в то же игровая легкость оппонентов – это и предопределило итоговый счет.

И мы рассыпались после первого пропущенного мяча, как тот глиняный колос. Собственно, наша команда никогда не умела припарковывать автобус в собственной штрафной площади. Она привыкла играть в более умный футбол. Даже если тот футбол и был защитным. Но есть же серьезная разница между примитивным и контратакующим футболом.

Не припарковали надлежащим образом автобус мы и в этот раз. Фактически, гол Де Кейпера стал решающим во всех отношениях. После первого пропущенного мяча наши выбросили белый флаг.

Ну, а как иначе можно говорить о том, что три гола пропустили всего за 16 минут. Как иначе еще это можно назвать?

Первую игру против бельгийцев с нашей «общей» легкой руки поспешили назвать «лучшим матчем сборной Украины под руководством Сергея Реброва». Ну, если эту тему развивать и дальше, то ответную встречу нужно назвать худшим матчем сборной Украины под руководством Сергея Реброва.

Да, лично я именно так и считаю. Потому что даже позорное поражение румынам на Евро-2024, по сути, было не таким безоговорочным, как беспросветное поражение в Генке. Тогда при желании можно было спихнуть все на нерадивого Лунина. Но в этот раз к Андрею не может быть столь серьезных претензий.

А вот к Сергею Реброву таких претензий – воз и целая тележка. И, внимательно прочитав послематчевые слова Сергея Станиславовича, я, признаться, так и не понял, за счет чего он намеревался достичь приемлемого результата.

И дело тут не только в моей заурядности…

И дело тут не в проигрыше как таковом. Собственно, проигрывают все. Это аксиома. Но с таким тренером мы наверняка не сможем решать серьезных турнирных задач, поскольку он не способен, на мой взгляд, в экстренных ситуациях привить команде вменяемый футбол.

Да, под рукой у Реброва нет игроков уровня Де Брюйне, Лукаку или Доку. Да, нет Мудрика, не в форме Цыганков и Довбык. Но ведь так было, и так будет всегда. Но именно нынешнее поколение нашей национальной команды называют «золотым».

Зачем же тогда пытаться из этого золота отливать корыта для сарая?

По теме:
Венгрия – Турция – 0:3. Удар Гюлера, кто забил пенальти? Видео голов
Леоненко отреагировал на странные слова Реброва о товарищеском турнире
Олисе – первый игрок сборной Франции с 2018, забивший гол со штрафного
статьи эксклюзив Лига наций сборная Украины по футболу Бельгия - Украина
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Футбол | 24 марта 2025, 07:15 6
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией

У бывшего нападающего национальной команды нет слов

Вляпались в историю. Украина отметилась антидостижением в игре с Бельгией
Футбол | 24 марта 2025, 08:16 12
Вляпались в историю. Украина отметилась антидостижением в игре с Бельгией
Вляпались в историю. Украина отметилась антидостижением в игре с Бельгией

Подопечные Сергея Реброва первыми в истории плей-офф Лиги наций не удержали преимущество в 2 мяча

Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Футбол | 24.03.2025, 07:47
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Литва – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 24.03.2025, 11:44
Литва – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Литва – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Футбол | 24.03.2025, 00:23
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
shoko
Не можу не погодитись з автором.Це впершу чергу тренерська поразка. Чергова тренерська поразка Реброва. Як грати коли навіть м'яч вперед дати нема на кого,щоб хоч трішки передихнути.Знову ця впертість,неможливість перебудувати команду по ходу гри. Експериментальний стартовий склад і т.д. і т.п. Всю гру було враження що от соь ось і посипемся,враження що втримаємось автобусом чогось не було зовсім. Проблема цієї збірної в першу чергу в Реброві - це факт.
Ответить
+1
FCKarpatyLv
Ребров, на вихід !
Ребров ніколи не був і не буде нормальним тренером!
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Степан Чапля
давно пора піти тільки гробить найкращий состав,а стиль динамо забий гол і падай в захист до добра ніколи не доводить
Ответить
-1
Xvalenok03
Статья с критикой без критики и глубокого анализа игры.
Поверхностная. Хотя сдержанная, без эйфории.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
22.03.2025, 19:02 5
Футбол
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
23.03.2025, 20:08 28
Теннис
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
22.03.2025, 08:46 2
Футбол
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
22.03.2025, 16:03 2
Другие виды
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
23.03.2025, 23:41 383
Футбол
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
23.03.2025, 08:50 6
Футбол
ВИДЕО. Смерть Формана, новый дом Ломаченко и дата боя Усика
ВИДЕО. Смерть Формана, новый дом Ломаченко и дата боя Усика
22.03.2025, 16:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем