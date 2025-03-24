Бельгия остается в дивизионе А, Украина – в дивизионе В.

Если рассуждать на эту тему с абстрактной позиции, то есть по ситуации до 20 марта сего года, то все выглядит закономерно. Несмотря на заметный кризис «красных дьяволов», именно они были фаворитами в противостоянии с «сине-желтой» командой. Причем фаворитами очевидными.

Однако поздно вечером 20 марта эта закономерность претерпела серьезные изменения.

Сборная Украины выиграла первый поединок против бельгийцев с хорошим запасом – 3:1. Да, было бы замечательно, если бы наши забили еще один мяч, о чем я сетовал после игры. Но не забили.

Тем не менее, даже такой отнюдь не скользкий счет давал команде Сергея Реброва неплохие шансы на итоговый успех.

Но Сергей Ребров своими же руками лишил команду и всех нас этого успеха.

Не хочется в который раз злорадствовать, но по факту получается так, что главный тренер нашей национальной команды сделал все от него зависящее и даже больше, чтобы его подопечные не решили турнирной задачи.

Пять защитников плюс два опорника – восемь человек (с вратарем) играли исключительно на разрушение, в то время как минимум столько же человек в противоположной команде играли на созидание.

Атака в итоге побила защиту. Побила, в первую очередь, потому что наша защита не выглядела грамотной. Не выглядела зубастой, контратакующей. Главное – просто вынести мяч подальше от своих ворот. Все равно, куда, главное – подальше. Главное – вынести. Вот таков был план у Сергея Реброва. Потому что со стороны разрозненные в своей одинаковости действия его подопечных выглядели именно так.

Тем не менее, в первом тайме нам удалось устоять. Удалось отскочить. Но беда в том, что при таком интенсивном «плане» на игру от футболистов требуется исключительная физическая готовность. А о таковой не приходится даже мечтать.

Ибо, с одной стороны, уж слишком много энергии затратили наши игроки в первом поединке, а с другой – не сумели за ничтожные два дня восстановиться.

С другой стороны, провалившие первую встречу бельгийцы, провалившие, по словам Гарсии, и психологически, и физически, сумели настроиться на ответную встречу. Вышли если и не на последний бой в своей карьере, то уж, во всяком случае, не на «больше товарищескую игру».

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Плюс ко всему – снова запоздалые замены от Сергея Станиславовича.

Тренерское упрямство, граничащее с нигилизмом, усталость футболистов, подкосившая их мотивацию, и в то же игровая легкость оппонентов – это и предопределило итоговый счет.

И мы рассыпались после первого пропущенного мяча, как тот глиняный колос. Собственно, наша команда никогда не умела припарковывать автобус в собственной штрафной площади. Она привыкла играть в более умный футбол. Даже если тот футбол и был защитным. Но есть же серьезная разница между примитивным и контратакующим футболом.

Не припарковали надлежащим образом автобус мы и в этот раз. Фактически, гол Де Кейпера стал решающим во всех отношениях. После первого пропущенного мяча наши выбросили белый флаг.

Ну, а как иначе можно говорить о том, что три гола пропустили всего за 16 минут. Как иначе еще это можно назвать?

Первую игру против бельгийцев с нашей «общей» легкой руки поспешили назвать «лучшим матчем сборной Украины под руководством Сергея Реброва». Ну, если эту тему развивать и дальше, то ответную встречу нужно назвать худшим матчем сборной Украины под руководством Сергея Реброва.

Да, лично я именно так и считаю. Потому что даже позорное поражение румынам на Евро-2024, по сути, было не таким безоговорочным, как беспросветное поражение в Генке. Тогда при желании можно было спихнуть все на нерадивого Лунина. Но в этот раз к Андрею не может быть столь серьезных претензий.

А вот к Сергею Реброву таких претензий – воз и целая тележка. И, внимательно прочитав послематчевые слова Сергея Станиславовича, я, признаться, так и не понял, за счет чего он намеревался достичь приемлемого результата.

И дело тут не только в моей заурядности…

И дело тут не в проигрыше как таковом. Собственно, проигрывают все. Это аксиома. Но с таким тренером мы наверняка не сможем решать серьезных турнирных задач, поскольку он не способен, на мой взгляд, в экстренных ситуациях привить команде вменяемый футбол.

Да, под рукой у Реброва нет игроков уровня Де Брюйне, Лукаку или Доку. Да, нет Мудрика, не в форме Цыганков и Довбык. Но ведь так было, и так будет всегда. Но именно нынешнее поколение нашей национальной команды называют «золотым».

Зачем же тогда пытаться из этого золота отливать корыта для сарая?