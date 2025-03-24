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  4. Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ
Украина. Премьер лига
24 марта 2025, 21:14 | Обновлено 24 марта 2025, 21:34
4158
18

Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ

Ярослав станет игроком «Черноморца»

24 марта 2025, 21:14 | Обновлено 24 марта 2025, 21:34
4158
18
Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий вернется в большой футбол.

По информации источника, защитник дал согласие на подписание контракта с одесским «Черноморцем».

Ракицкого пригласил в одесский клуб новоиспеченный тренер Александр Кучер, который отыграл с Ярославом много сезонов в донецком «Шахтере».

В прошлом сезоне Ярослав Ракицкий провел 18 матчей, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. С лета 2024 года он находится в статусе свободного агента.

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Комментарии 18
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sania
Тремти Шахтар!! Буде ще та "битва"
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+2
CheMP
ох,ёптель! Ярик! сильно!  ещё и с Кучером во главе))) кто знает,как дела у Чигринского?! вот это в центре была бы мощь! 
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+1
Serhii P.
та він розжирів, ледве ходить. Куди ще футбол грати?
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+1
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Карабас Барабас
Беріть Леоненка. Гірше вже не буде!
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+1
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serhiy
Я щось не розумію,чи що за фігня - він Ракицький чи Ракіцький ? Я все знав - Ракицький .
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0
Отаман
Чорноморець зараз дуже погано грає, можливо з новим тренером буде краще грати 
Ответить
0
Віталій Ткачук
Сєпар сєпара підтягнув). Бамбас паражняк нє гоніт, правда, дотаційні?
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0
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Vitaliy Donetsk/ Love Рыбку💖🐟
Від повернення Яріка Рака
Запалали динамівські сраки! 🔥
Вдалої гри тобі за моряків🌊⛴️
Побажання від усіх гірників! ⚒️ 😊
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-3
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Pavel_i_CO
Сэпар піде з Арєндоморцем в пєрдів 
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-4
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