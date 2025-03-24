Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий вернется в большой футбол.

По информации источника, защитник дал согласие на подписание контракта с одесским «Черноморцем».

Ракицкого пригласил в одесский клуб новоиспеченный тренер Александр Кучер, который отыграл с Ярославом много сезонов в донецком «Шахтере».

В прошлом сезоне Ярослав Ракицкий провел 18 матчей, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. С лета 2024 года он находится в статусе свободного агента.