Украина. Премьер лига24 марта 2025, 21:14 | Обновлено 24 марта 2025, 21:34
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Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ
Ярослав станет игроком «Черноморца»
24 марта 2025, 21:14 | Обновлено 24 марта 2025, 21:34
4158
18
Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий вернется в большой футбол.
По информации источника, защитник дал согласие на подписание контракта с одесским «Черноморцем».
Ракицкого пригласил в одесский клуб новоиспеченный тренер Александр Кучер, который отыграл с Ярославом много сезонов в донецком «Шахтере».
В прошлом сезоне Ярослав Ракицкий провел 18 матчей, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. С лета 2024 года он находится в статусе свободного агента.
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