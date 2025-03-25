Литва – Финляндия – 2:2. Сохраненная игра. Видео голов и обзор матча

24 марта в матче квалификации к чемпионату мира-2026 встретились сборные Литвы и Финляндии.

Хозяева поля начали игру неудачно – уже на 17-й минуте литовцы уступали со счетом 0:2.

Однако подопечные Эдгараса Янкаускаса нашли в себе силы, чтобы отыграться.

В итоге – ничья.

Чемпионат мира. Квалификация. 24 марта

Литва – Финляндия - 2:2

Голы: Кучис, 39, Гинейтис, 69, - Кайринен, 3, Похяньпало, 17