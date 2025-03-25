Чемпионат мира25 марта 2025, 06:05 |
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Литва – Финляндия – 2:2. Сохраненная игра. Видео голов и обзор матча
Команды показали интересный футбол
25 марта 2025, 06:05 |
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24 марта в матче квалификации к чемпионату мира-2026 встретились сборные Литвы и Финляндии.
Хозяева поля начали игру неудачно – уже на 17-й минуте литовцы уступали со счетом 0:2.
Однако подопечные Эдгараса Янкаускаса нашли в себе силы, чтобы отыграться.
В итоге – ничья.
Чемпионат мира. Квалификация. 24 марта
Литва – Финляндия - 2:2
Голы: Кучис, 39, Гинейтис, 69, - Кайринен, 3, Похяньпало, 17
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Гвидас Гинейтис (Литва).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Армандас Кучис (Литва).
17’
ГОЛ ! С пенальти забил Йоэль Похьянпало (Финляндия).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Каан Кайринен (Финляндия).
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