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ЧМ. Квалификация. Европа
Литва
24.03.2025 19:00 – FT 2 : 2
Финляндия
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Чемпионат мира
25 марта 2025, 06:05 |
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Литва – Финляндия – 2:2. Сохраненная игра. Видео голов и обзор матча

Команды показали интересный футбол

25 марта 2025, 06:05 |
11
0
Литва – Финляндия – 2:2. Сохраненная игра. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 марта в матче квалификации к чемпионату мира-2026 встретились сборные Литвы и Финляндии.

Хозяева поля начали игру неудачно – уже на 17-й минуте литовцы уступали со счетом 0:2.

Однако подопечные Эдгараса Янкаускаса нашли в себе силы, чтобы отыграться.

В итоге – ничья.

Чемпионат мира. Квалификация. 24 марта

Литва – Финляндия - 2:2

Голы: Кучис, 39, Гинейтис, 69, - Кайринен, 3, Похяньпало, 17

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Гвидас Гинейтис (Литва).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Армандас Кучис (Литва).
17’
ГОЛ ! С пенальти забил Йоэль Похьянпало (Финляндия).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Каан Кайринен (Финляндия).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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