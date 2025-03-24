Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Литва – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Литва
24.03.2025 19:00 - : -
Финляндия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
24 марта 2025, 04:44 |
24
0

Литва – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 24 марта в 19:00 по Киеву

24 марта 2025, 04:44 |
24
0
Литва – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

24 марта на стадион Дарюса и Гиренаса пройдет матч 2-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Литвы встретится со сборной Финляндии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Литва

Команда традиционно не блещет в европейском футболе. Скорее она просто пытается балансировать на уровне еще не полный аутсайдер. Это было подтверждено и в 2023-м году, еще в рамках прошлой квалификации. Тогда удалось обойти в привычном споре за предпоследнее место Болгарии - взяли с ней победу и набрали 6 очков. Но потом, прошлой осенью, была Лига Наций, и в ней литовцы проиграли все свои матчи - как Румынии и Косово, так и Кипру.

У Янкаускаса кадровый потенциал под руками традиционно скромен. Еще и опытный защитник Климавичус осенью закончил карьеру. Новый цикл начали с поединка против соседней Польши. Там боролись достойно, но на 81-й минуте Левандовски все-таки забил единственный гол.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Финляндия

Сборная постепенно набирала обороты. Если раньше она котировалась примерно на уровне литовцев, то перед Евро-2020 получилось пройти квалификацию и даже дебютировали на турнире с победы. Потом были результаты куда скромнее, так, в квалификации 2023-го года набрали 18 очков, на 4 меньше, чем Словения и Дания. Был еще шанс, в виде дополнительного стыка, но там сразу проиграли 1:4 Уэльсу.

Это, похоже, надломило подопечных Марку Канервы. В Лиге Наций они только проигрывали - не только Англии, но и Греции с Ирландией. Новый календарный год начинали на Мальте. Там получилось минимально, но все-таки выиграли - единственный мяч забит на 38-й минуте Оливер Антман из Гоу Эхед Иглз, принеся и важные 3 очка, и психологически полезный импульс в виде старта в новом цикле с победы.

Статистика личных встреч

В мае 2014-го года стороны играли в рамках Балтийского кубка. Тогда минимально, 1:0, выиграли литовцы.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Да, они снова играют на выезде, но опять против достаточно слабого противника - ставим на победу финнов (коэффициент - 2,16).

Прогноз Sport.ua
Литва
24 марта 2025 -
19:00
Финляндия
Победа Финляндии 2.16 Сделать ставку
По теме:
Польша – Мальта. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
Календарь матчей. Франция стала соперником Украины в отборе к ЧМ
сборная Литвы по футболу сборная Финляндии по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Бокс | 23 марта 2025, 09:13 3
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»

Британец не хотел драться против Джорджа Формана

Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Другие виды | 23 марта 2025, 06:50 46
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении

Украинская спортсменка взяла высоту 1.95 м на соревнованиях в Китае

Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
Футбол | 23.03.2025, 23:45
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Футбол | 23.03.2025, 08:50
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Барселона получила предложение по ключевому игроку. Готовы к трансферу
Футбол | 24.03.2025, 04:01
Барселона получила предложение по ключевому игроку. Готовы к трансферу
Барселона получила предложение по ключевому игроку. Готовы к трансферу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
22.03.2025, 19:02 5
Футбол
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
23.03.2025, 09:22 13
Другие виды
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
22.03.2025, 18:35
Бокс
ВИДЕО. Смерть Формана, новый дом Ломаченко и дата боя Усика
ВИДЕО. Смерть Формана, новый дом Ломаченко и дата боя Усика
22.03.2025, 16:28
Бокс
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
23.03.2025, 12:02 14
Футбол
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
22.03.2025, 07:48 7
Футбол
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
22.03.2025, 03:31 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем