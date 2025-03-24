24 марта на стадион Дарюса и Гиренаса пройдет матч 2-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Литвы встретится со сборной Финляндии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Литва

Команда традиционно не блещет в европейском футболе. Скорее она просто пытается балансировать на уровне еще не полный аутсайдер. Это было подтверждено и в 2023-м году, еще в рамках прошлой квалификации. Тогда удалось обойти в привычном споре за предпоследнее место Болгарии - взяли с ней победу и набрали 6 очков. Но потом, прошлой осенью, была Лига Наций, и в ней литовцы проиграли все свои матчи - как Румынии и Косово, так и Кипру.

У Янкаускаса кадровый потенциал под руками традиционно скромен. Еще и опытный защитник Климавичус осенью закончил карьеру. Новый цикл начали с поединка против соседней Польши. Там боролись достойно, но на 81-й минуте Левандовски все-таки забил единственный гол.

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Финляндия

Сборная постепенно набирала обороты. Если раньше она котировалась примерно на уровне литовцев, то перед Евро-2020 получилось пройти квалификацию и даже дебютировали на турнире с победы. Потом были результаты куда скромнее, так, в квалификации 2023-го года набрали 18 очков, на 4 меньше, чем Словения и Дания. Был еще шанс, в виде дополнительного стыка, но там сразу проиграли 1:4 Уэльсу.

Это, похоже, надломило подопечных Марку Канервы. В Лиге Наций они только проигрывали - не только Англии, но и Греции с Ирландией. Новый календарный год начинали на Мальте. Там получилось минимально, но все-таки выиграли - единственный мяч забит на 38-й минуте Оливер Антман из Гоу Эхед Иглз, принеся и важные 3 очка, и психологически полезный импульс в виде старта в новом цикле с победы.

Статистика личных встреч

В мае 2014-го года стороны играли в рамках Балтийского кубка. Тогда минимально, 1:0, выиграли литовцы.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Да, они снова играют на выезде, но опять против достаточно слабого противника - ставим на победу финнов (коэффициент - 2,16).