Невероятный камбэк. Литва сыграла вничью с Финляндией, уступая 0:2
Команды провели результативную игру
24 марта в матче квалификации к чемпионату мира-2026 встречались сборные Литвы и Финляндии.
Гости начали матч очень активно. Уже на 3-й минуте Каан Кайринен открыл счет, а на 17-й Йоэль Пог'янпало реализовал пенальти.
Однако 0:2 для литовцев не стало проблемой, ведь команда сумела отыграться.
На 39-й минуте Армандис Кучис сократил отставание, а на 69-й Гвидас Гинейтис сравнял счет.
Литовцы могли забить и третий, но судьба была на стороне Финляндии.
В итоге – боевая ничья 2:2.
Чемпионат мира. Квалификация. 24 марта
Литва – Финляндия – 2:2
Голы: Кучис, 39, Гинейтис, 69, - Кайринен, 3, Погяньпало, 17
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У игрока якобы конфликт с тренером Михайленко
Иностранные журналисты отметили выступление Андрея Лунина