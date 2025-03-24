Невероятный камбэк. Литва сыграла вничью с Финляндией, уступая 0:2

24 марта в матче квалификации к чемпионату мира-2026 встречались сборные Литвы и Финляндии.

Гости начали матч очень активно. Уже на 3-й минуте Каан Кайринен открыл счет, а на 17-й Йоэль Пог'янпало реализовал пенальти.

Однако 0:2 для литовцев не стало проблемой, ведь команда сумела отыграться.

На 39-й минуте Армандис Кучис сократил отставание, а на 69-й Гвидас Гинейтис сравнял счет.

Литовцы могли забить и третий, но судьба была на стороне Финляндии.

В итоге – боевая ничья 2:2.

Чемпионат мира. Квалификация. 24 марта

Литва – Финляндия – 2:2

Голы: Кучис, 39, Гинейтис, 69, - Кайринен, 3, Погяньпало, 17