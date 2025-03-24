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ЧМ. Квалификация. Европа
Литва
24.03.2025 19:00 – FT 2 : 2
Финляндия
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Чемпионат мира
24 марта 2025, 21:12 | Обновлено 24 марта 2025, 21:26
303
1

Невероятный камбэк. Литва сыграла вничью с Финляндией, уступая 0:2

Команды провели результативную игру

24 марта 2025, 21:12 | Обновлено 24 марта 2025, 21:26
303
1
Невероятный камбэк. Литва сыграла вничью с Финляндией, уступая 0:2
іnstagram.com/huuhkajat

24 марта в матче квалификации к чемпионату мира-2026 встречались сборные Литвы и Финляндии.

Гости начали матч очень активно. Уже на 3-й минуте Каан Кайринен открыл счет, а на 17-й Йоэль Пог'янпало реализовал пенальти.

Однако 0:2 для литовцев не стало проблемой, ведь команда сумела отыграться.

На 39-й минуте Армандис Кучис сократил отставание, а на 69-й Гвидас Гинейтис сравнял счет.

Литовцы могли забить и третий, но судьба была на стороне Финляндии.

В итоге – боевая ничья 2:2.

Чемпионат мира. Квалификация. 24 марта

Литва – Финляндия – 2:2

Голы: Кучис, 39, Гинейтис, 69, - Кайринен, 3, Погяньпало, 17

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ЧМ-2026 по футболу сборная Литвы по футболу сборная Финляндии по футболу Армандас Кучис Каан Кайринен Йоэль Похьянпало
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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ivankondrat96
Збірна Литви заслуговує на повагу. Пропустили швидкий гол, потім дурний пенальті. Але змогли вирвати нічию
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