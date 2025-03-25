Кризис в Черноморце: Кучер и Ракицкий спешат на помощь

Нынешний сезон откровенно неудачно складывается для «Черноморца». Дела в украинской Премьер-лиге у «моряков» не заладились с самого начала, и переломить ситуацию тренерскому штабу во главе с Александром Бабичем так и не удалось. Максимально «Черноморцу» удалось заскочить на промежуточное девятое место в турнирной таблице по ходу текущего первенства, но в основном одесситы барахтаются в низинах – там, где отношения между собой выясняют аутсайдеры…

На зимнюю паузу в УПЛ «Черноморец» уходил в зоне вылета. Впрочем, сразу по весне у одесситов был неплохой календарь, где, как казалось, можно разжиться очками, но… «Моряки» выиграли только у «Колоса» (2:1), после чего трижды кряду проиграли: «Левому Берегу» (0:1), «Полесью» (1:3) и «Ингульцу» (0:1). Поражение от «казаков» оказалось особенно болезненным и, по сути, стоило тренерской работы Александру Бабичу, которого решением руководства 24 марта официально «передвинули» на пост спортивного директора клуба.

Новым же главным тренером «Черноморца» стал 42-летний Александр Кучер. Несмотря на достаточно молодой, как для наставника с солидным прежним игроцким опытом, возраст Кучер до «моряков» уже успел поработать с двумя (если брать во внимание «Металл», то и тремя) клубами. Причем не просто клубами, а представителями одних из самых футбольных городов Украины – Харькова и Днепра – «Металлиста» и «Днепра-1». И пускай это уже совсем не те команды, которые помнятся фанатам по «золотым временам» отечественного клубного футбола, но все равно – как минимум традиционная требовательность болельщиков к коллективам, представляющим их города, с тех пор никуда не исчезла.

Под руководством Кучера «Металлист» в сезоне-2021/22 был близок к тому, чтобы вернуться в УПЛ, но затем началась полномасштабная фаза российско-украинской войны и «обалденный» проект Ярославского в очередной раз в Харькове заглох. Но молодой специалист не остался без работы. Вместе с Евгением Красниковым Кучер перебрался в «Днепр-1», который с ходу едва не сделал чемпионом страны, финишировав на втором месте в УПЛ-2022/23, всего-то в пяти пунктах от «Шахтера», выигравшего «золото».

Лето 2023-го выдалось для Кучера проблемным. «Днепр-1» провалился сперва в квалификации Лиги чемпионов, а затем и в квалификации Лиги Европы, а после фиаско в УПЛ от «Оболони» (1:2) Александр подал в отставку. Интересно, что за несколько дней до этого с поста спортивного директора «Днепра-1» решил уйти и верный соратник Кучера Евгений Красников, рядом с которым, собственно, зарождалась и развивалась вся тренерская карьера Александра.

facebook.com/fcchornomorets. Александр Кучер (в центре) попробует вытащить из трясины «Черноморец»

С тех пор Кучер оставался без работы, хотя и имел весьма неплохое агентское лобби в лице не только Красникова, но и Вадима Шаблия, с компанией которого Александр активно сотрудничает еще со времен игроцкой карьеры. Слухи вокруг персоны Кучера перманентно все-таки возникали, в частности, наставника сватали в «Зарю», «Ворсклу» и ЛНЗ, но каждый раз эти сплетни проходили, как говорится, «мимо кассы».

Впрочем, времени зря Кучер не терял. Помимо появлений на телеэкранах в роли эксперта, Александр также закончил учебу на тренерских курсах, получив PRO-диплом УЕФА. Теперь молодой наставник имеет наивысшую квалификацию, и может работать практически где-угодно – хоть в «Манчестер Юнайтед», если только позовут, конечно…

Но позвали пока только в утопающий ныне «Черноморец». Стоит сразу сказать, что «наследство» Кучеру досталось весьма неспокойное. По состоянию на текущий момент именно «моряки» выглядят ключевым претендентом на прямой вылет из УПЛ, так как даже проблемный «Ингулец» по весне демонстрирует куда больше признаков жизни, чем представитель футбольной Одессы.

С Бабичем во главе «Черноморец» не только существенно недобирал очков (15 фактических при показателе в 19,3 по метрике xPoints), но и являлся сомнительным лидером чемпионата по количеству ударов, которые были нанесены соперниками по его воротам – 315 (далее следуют «Ингулец» – 306 и «Заря» – 283).

Кадровая политика «Черноморца» при Бабиче также не выглядела чем-то до конца продуманным. Из-за недостатка финансирования и нежелания руководства «моряков» что-либо менять в сложившейся ситуации, команда была вынуждена усиливаться исключительно свободными агентами и арендованными исполнителями. Летом 2024-го в Одессе произошла настоящая кадровая революция: клуб подписал 14 свободных агентов и арендовал под десяток молодых игроков у других клубов, преимущественно у «Шахтера».

facebook.com/fcchornomorets. Александр Бабич перешел в «Черноморце» на пост спортивного директора

Стать эффективными рабочими единицами в новой команде удалось немногим. По сути, выделять можно только Дениса Янакова, Евгения Скибу и Богдана Бутко. Все они пришли свободными агентами – из «Полесья», «Миная» и «Зари» соответственно. Многие другие трансферы выглядели изначально (равно как и выглядят так сейчас) весьма странными. Например, автору этих строк до сих пор непонятно, за какие заслуги регулярную игровую практику у Бабича в «Черноморце» получал арендованный у «Шахтера» грузинский центрбек Лука Лацабидзе. По количеству брака, привозов и ошибок этот исполнитель, пожалуй, превосходит всех остальных своих коллег по амплуа в одесской команде, но прежний наставник «моряков» продолжал ему доверять, возможно, банально вспомнив свой этап работы в «Мариуполе», где ключевой задачей Бабича было «прокачивание» скиллов молодых футболистов «Шахтера»…

Интересно, что несмотря на широко обсуждаемые в СМИ и среди болельщиков финансовые проблемы в «Черноморце», где, как информируют нас инсайдеры, существует задолженность по выплате зарплат игрокам, на контракте у одесского клуба ныне весьма немало футболистов. Прямо сейчас портал Transfermarkt к первой команде «Черноморца» соотносит 35 игроков, а это больше, чем, к примеру, у «Шахтера» (31).

Поэтому на первых порах Александру Кучеру, как кажется со стороны, будет с кем работать и из кого выбирать. Впрочем, проблему в обороне, о которой выше мы уже вскользь упомянули, экс-центрбек сборной Украины не мог не разглядеть еще до своего прихода на тренерский мостик «моряков». Именно поэтому, вероятно, Кучер пригласил в Одессу своего бывшего партнера по «Шахтеру» Ярослава Ракицкого, которого на том-таки Transfermarkt уже даже успели определить завершившим карьеру.

transfermarkt.com

Ракицкий действительно засиделся в свободных агентах. После ухода из «Шахтера» летом минувшего года центрбека сватали в некоторые клубы Украины, а также дальнего зарубежья, но до договоренностей дело так и не дошло. Неудивительно, что со временем многие решили, что на этом карьера 35-летнего ветерана, собственно, и завершилась, особенно на фоне слухов об открытии Ярославом вместе с сестрой агентской компании.

Последнее обстоятельство в совокупности с прежними данными из профайла Александра Кучера выглядит особенно интересно. Ранее новоиспеченный наставник «Черноморца» двигался по тренерской стезе исключительно параллельно с Евгением Красниковым. Но прямо сейчас нет никаких сведений, указывающих на то, что их сотрудничество хоть как-то продолжится в «Черноморце». Более того, как давненько судачат «злые языки», в одесском клубе ныне установилась тотальная агентская монополия Вадима Шаблия, который и играет там в своего рода Football Manager, отправляя в Одессу тех, для кого у него прямо сейчас не удается подыскать более «жирные» варианты в УПЛ или за рубежом.

Ракицкий ранее также активно работал с ProStar Шаблия, но теперь вроде как хочет начать свое дело, хотя пока они вместе с сестрой и завуалировали агентскую работу за компанию, позиционирующую себя как ту, что помогает спортсменам создавать и улучшать свой имидж для получения выгодных спонсорских контрактов и т.п. В этой связи пока непонятно: будет ли Ярослав хоть как-то в будущем влиять на кадровую политику «Черноморца», сотрудничая в этом плане не только с Кучером, но еще и с Бабичем как спортивным директором «моряков». Да и вообще, пока нельзя исключать вариант, при котором компания Ракицких – это не самостоятельное дело, а своего рода «ширма» для другого игрока на рынке. Возможно, того же Шаблия, который хочет сделать вид, что у него есть альтернатива и конкуренция на внутреннем рынке, а возможно, кого-то другого – того же Красникова, который сам непосредственно агентскими делами никогда, насколько известно, напрямую и не занимался, делегируя полномочия своим партнерам.

Но это пока лишь догадки. Что способен дать Ракицкий «Черноморцу» непосредственно на футбольном поле? С одной стороны – невообразимо многое, но с другой… Да, в минувшем сезоне Ярослав был лидером УПЛ по среднематчевому показателю умных передач (smart passes) – 1,65, а также по продвижению мяча передачами (565,1). Поэтому такой «профессор» в обороне «морякам» точно не помешает, но есть сомнения относительно того, насколько Ракицкий будет полезен своей команде непосредственно при оборонительной работе. Ведь в «Шахтере» он больше работал на креатив, в качестве того, кто разгонял атаки и придавал им направление. В «Черноморце» Ярославу, очевидно, придется куда больше пахать на оборонительные показатели собственной статистики – отборы, подкаты, единоборства, перехваты, заблокированные удары… А тут Ракицкий никогда не выглядел таким уж безусловным лидером, хотя и до уровня ошибок Лацабидзе если и опускался, то уж в совсем неудачные для себя дни.

shakhtar.com. Ярослав Ракицкий уже 10 месяцев не появлялся на поле в официальных матчах

Неизвестно и то, в какой физической форме находится ныне Ракицкий. В последний раз по состоянию на текущий момент Ярослав выходил на поле в официальном матче 25 мая 2024 года, когда «Шахтер» в финальном туре минувшего чемпионата на выезде проиграл «Полесью» (0:2). Десять месяцев без активных выступлений для 35-летнего ветерана – это очень много, и это очень сомнительная история в том плане, чтобы новичок сумел помочь «Черноморцу» в формате «здесь и сейчас». А именно в этом плане Ярослав и нужен будет одесситам, так как если «моряки» вылетят, то крайне сомнительно, чтобы Ракицкий решился остаться там еще как минимум на год с перспективой выступлений в Первой лиге. Есть, конечно, кейс Гармаша в «Металлисте 1925», но давайте вспомним, чем там все закончилось…

Безусловно, неизвестных в том метаморфозном уравнении, которое сейчас возникло в «Черноморце» чересчур много, чтобы предугадать, как все это закончится по итогу. Впрочем, со стороны картина выглядит весьма любопытной и если уж не в плане результата, то уж каких-то решений, а быть может, даже «подковерных игрищ» уход Бабича в спортивные директоры, а также приход Кучера на пост главного тренера и вероятное возвращение в большой футбол Ракицкого должны принести. В конце концов, если на поле команды УПЛ болельщиков элементами шоу не радуют, то их нужно искать и находить везде, где это только возможно. Иначе мы просто рискуем окончательно потерять наш футбол как таковой…