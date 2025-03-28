Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. У Миколенко неожиданное хобби. Игроки Эвертона рассказали
Другие новости
28 марта 2025, 23:58 |
167
0

ВИДЕО. У Миколенко неожиданное хобби. Игроки Эвертона рассказали

Виталий Миколенко любит шахматы

28 марта 2025, 23:58 |
167
0
ВИДЕО. У Миколенко неожиданное хобби. Игроки Эвертона рассказали
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Партнеры Виталия Миколенка по «Эвертону», Джеймс Гарнер и Джарред Брантвуэйт, рассказали, что он отлично играет в шахматы.

Гарнер: «Мико — лучший! Он не произносит ни слова, кроме «шах»».

Брентвейт: «Это правда. У нас в раздевалке есть шахматная доска, и каждое утро он просто приглашает тебя сыграть».

Гарнер: «Он не говорит ни слова, пока...»

Брентвейт: «…пока игра не закончится», – рассказали одноклубники.

«Это действительно похоже на самый «миковский» поступок!», – пишет один из болельщиков в комментариях.

В «Эвертоне» у украинца прозвище «Мико».

По теме:
ФОТО. Игрок Арсенала впечатлил всех поступком после матча. Респект
ФОТО. В УАФ опубликовали изображения игроков сборной Украины в стиле аниме
ВИДЕО. Вы не поверите, на чью игру пришел посмотреть Лионель Месси
видео Виталий Миколенко Эвертон сборная Украины по футболу lifestyle шахматы Джарред Брантуэйт
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Байер одержал победу в матче Бундеслиги и сократил отставание от Баварии
Футбол | 28 марта 2025, 23:33 0
Байер одержал победу в матче Бундеслиги и сократил отставание от Баварии
Байер одержал победу в матче Бундеслиги и сократил отставание от Баварии

Подопечные Хаби Алонсо в 27-м туре переиграли Бохум со счетом 3:1

Дают 40 миллионов. Топ-клуб нацелился на украинца после матчей с Бельгией
Футбол | 28 марта 2025, 09:15 20
Дают 40 миллионов. Топ-клуб нацелился на украинца после матчей с Бельгией
Дают 40 миллионов. Топ-клуб нацелился на украинца после матчей с Бельгией

Георгий Судаков – приоритет для «Наполи»

Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
Футбол | 28.03.2025, 03:40
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
Теннис | 28.03.2025, 08:51
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
Тренер сборной подтвердил скандальную информацию относительно Степанова
Футбол | 28.03.2025, 17:02
Тренер сборной подтвердил скандальную информацию относительно Степанова
Тренер сборной подтвердил скандальную информацию относительно Степанова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свентек пояснила, почему потерпела фиаско в четвертьфинале турнира в Майами
Свентек пояснила, почему потерпела фиаско в четвертьфинале турнира в Майами
27.03.2025, 00:06 1
Теннис
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
27.03.2025, 22:15 2
Биатлон
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
27.03.2025, 16:23
Биатлон
Сила сестер. Младшая Меркушина взяла золото ЧУ, старшая забрала серебро
Сила сестер. Младшая Меркушина взяла золото ЧУ, старшая забрала серебро
27.03.2025, 15:08 6
Биатлон
Милевский хочет вернуться в Динамо. Известно, в каком амплуа
Милевский хочет вернуться в Динамо. Известно, в каком амплуа
28.03.2025, 07:41 13
Футбол
«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб
«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб
27.03.2025, 15:20
Футбол
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
28.03.2025, 11:15 6
Футбол
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
28.03.2025, 10:35 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем