ВИДЕО. У Миколенко неожиданное хобби. Игроки Эвертона рассказали
Виталий Миколенко любит шахматы
Партнеры Виталия Миколенка по «Эвертону», Джеймс Гарнер и Джарред Брантвуэйт, рассказали, что он отлично играет в шахматы.
Гарнер: «Мико — лучший! Он не произносит ни слова, кроме «шах»».
Брентвейт: «Это правда. У нас в раздевалке есть шахматная доска, и каждое утро он просто приглашает тебя сыграть».
Гарнер: «Он не говорит ни слова, пока...»
Брентвейт: «…пока игра не закончится», – рассказали одноклубники.
«Это действительно похоже на самый «миковский» поступок!», – пишет один из болельщиков в комментариях.
В «Эвертоне» у украинца прозвище «Мико».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Хаби Алонсо в 27-м туре переиграли Бохум со счетом 3:1
Георгий Судаков – приоритет для «Наполи»