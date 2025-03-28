ВИДЕО. У Миколенко неожиданное хобби. Игроки Эвертона рассказали

Партнеры Виталия Миколенка по «Эвертону», Джеймс Гарнер и Джарред Брантвуэйт, рассказали, что он отлично играет в шахматы.

Гарнер: «Мико — лучший! Он не произносит ни слова, кроме «шах»».

Брентвейт: «Это правда. У нас в раздевалке есть шахматная доска, и каждое утро он просто приглашает тебя сыграть».

Гарнер: «Он не говорит ни слова, пока...»

Брентвейт: «…пока игра не закончится», – рассказали одноклубники.

«Это действительно похоже на самый «миковский» поступок!», – пишет один из болельщиков в комментариях.

В «Эвертоне» у украинца прозвище «Мико».