Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
Арина Соболенко в двух сетах одолела Жасмин Паолини
Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 7) не сумела выйти в финал хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.
В полуфинале итальянка в двух сетах уступила первой ракетке мира Арине Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Жасмин Паолини (Италия) [6] – 6:2, 6:2
Это была шестая встреча соперниц. Паолини проиграла четвертое очное противостояние.
В финале тысячника Соболенко сыграет против победительницы матча Джессика Пегула – Александра Эала.
Жасмин во второй раз в карьере сыграла на стадии 1/2 финала на тысячниках. В 2024 она стала чемпионкой на кортах Дубая.
С понедельника Паолини поднимется на шестую позицию, сместив Мирру Андрееву.
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