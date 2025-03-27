Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 7) не сумела выйти в финал хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В полуфинале итальянка в двух сетах уступила первой ракетке мира Арине Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Жасмин Паолини (Италия) [6] – 6:2, 6:2

Это была шестая встреча соперниц. Паолини проиграла четвертое очное противостояние.

В финале тысячника Соболенко сыграет против победительницы матча Джессика Пегула – Александра Эала.

Жасмин во второй раз в карьере сыграла на стадии 1/2 финала на тысячниках. В 2024 она стала чемпионкой на кортах Дубая.

С понедельника Паолини поднимется на шестую позицию, сместив Мирру Андрееву.