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  4. Джессика Пегула – Александра Эала. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Майами
WTA
27 марта 2025, 15:45 |
100
1

Джессика Пегула – Александра Эала. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Майами

Поединок 1/2 финала состоится 27 марта и начнется ориентировочно в 02:30 по Киеву

27 марта 2025, 15:45 |
100
1
Джессика Пегула – Александра Эала. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Майами
Коллаж Sport.ua

28 марта, в полуфинале турнира в Майами, свою встречу проведут Джессика Пегула (4) и Александра Эала (140).

Матч начнется в 02:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Джессика Пегула

Американская теннисистка неплохо играет в этом сезоне, на ее счету титул в Остине, финал в Аделаиде, но турнир в Майами явно престижнее, так что даже полуфинал здесь выглядит солидно.

Пегула здесь прошла землячку Бернарду Перу – 6:4, 6:4, «нейтралку» Анну Калинскую – 6:7, 6:2, 7:6, украинку Марту Костюк – 6:2, 6:3. В четвертьфинале была непростая битва против Эммы Радукану – 6:4, 6:7, 6:2. Процент первой подачи на этом турнире колеблется с 61% до 78%, с каждым матчем только растет.

В общей сложности спортсменка в текущем сезоне провела 24 матча, в которых одержала 19 побед. Теоретическая победа на этом турнире позволит подняться на третье место в мировом рейтинге.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Александра Эала

19-летняя теннисистка с Филиппин получила на этот турнир wild card, учитывая место в середине второй сотни, от теннисистки ждали вылета уже в первом круге Кэти Волынец – 6:3, 7:6. Далее была опытная и сильная Алена Остапенко – 7:6, 7:5. В третьем круге пришлось сыграть против пятой ракетки Мэдисон Киз, которую вообще удалось уверенно обыграть 6:4, 6:2.

Матч четвертого круга с Бадосой не состоялся, так как испанка снялась с турнира. Большинство фанатов и специалистов отправляли Эала домой после четвертьфинала, ведь она играла против самой Иги Свентек – второй ракетки мира. Александра оказалась хорошо готова к этой битве, в первую очередь психологически, выдерживала темп соперницы, играла агрессивно, в итоге победа 6:2, 7:5.

Если рейтинг в режиме онлайн, теннисистка уже поднялась на 63-ю строчки, занимая 77-е место, но каждая победа позволит подняться еще выше. Эала стала главным открытием турнира, теперь важно продолжать в том же духе, она уже обыграла двух соперниц из топ-10, посмотрим, как будет с Пегулой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Эала

Прогноз

Пара полуфиналисток неожиданная, букмекеры продолжают настойчиво ставить против теннисистки с Филиппин. Пегулу все знают, а Эала большая сенсация, ее сказка может завершиться в любой момент. Спортсменки ране между собой никогда не играли.

Я думаю, если с Александрой будет все в порядке, она выдаст еще один сильный матч, поэтому поставлю на ее победу с форой +4,5.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.80.

Прогноз Sport.ua
Джессика Пегула
28.03.2025 -
02:30
Александра Эала
Фора Эалы (+4.5) 1.80 Сделать ставку
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Джессика Пегула Александра Эала WTA Майами прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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apepa
Интересная игра. Надо будет посмотреть!
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