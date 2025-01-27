Ракицкий, вероятно, начал агентский бизнес вместе с сестрой – источник
С лета минувшего года Ярослав имеет статус свободного агента
35-летний экс-центрбек «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий, вероятно, начал заниматься агентским бизнесом вместе с сестрой Дарьей.
Предположениями об этом делится паблик Zorya Londonsk, который ссылается на сегодняшнюю информацию о том, что 22-летний центрбек перволигового «Металлиста 1925» Владимир Салюк стал клиентом агентской компании LLC DOMINANT PROMOTION.
Источник отмечает, что указанная компания, очевидно, является совместным проектом Ярослава и Дарьи Ракицких.
Сама компания позиционирует себя как таковая, которая помогает спортсменам создавать и улучшать свой имидж для получения выгодных спонсорских контрактов и т.д.
Отметим, что на портале Transfermarkt в профиле Владимира Салюка нет информации об агентской компании, которая представляет его интересы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Авдыш рассказал о трансфере Алексея Гуцуляка
Тайсон готов вернуться на ринг за 500 миллионов фунтов стерлингов