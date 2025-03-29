Карпаты Львов

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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 00:55 |
50
0

Карпаты – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Дебют Александра Кучера у руля «Черноморца»

29 марта 2025, 00:55 |
50
0
Карпаты – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 30 марта, «Карпаты» на стадионе «Украина» сыграют матч 22-го тура УПЛ против «Черноморца». Одесский клуб проведет первую официальную игру под руководством нового главного тренера Александра Кучера.

Карпаты

«Зелено-белые» после домашней ничьей в прошлом туре с «Шахтером» и дальше находятся на 6-м месте в турнирной таблице. Беспроигрышная серия «Карпат» на своем поле длится 7 игр: пять побед и две ничьи, а без пропущенных домашних голов - 650 минут. Да и в предыдущих трех матчах чемпионата Яков Кинарейкин сохранял свои ворота «сухими».

Во время паузы в чемпионате подопечные Владислава Лупашко в товарищеской игре дома победили представителя Первой лиги тернопольскую «Ниву» со счетом 3:0. Голы «зелено-белых» забивали Ян Костенко, Фабиано и Бруниньо.

Из-за травмы, полученной в матче за сборную Украины, не сможет выйти на поле Алексей Сыч. Также под вопросом участие в игре Дениса Мирошниченко и Владимира Адамюка, которые ранее получили игровые повреждения.

Черноморец

Одесский клуб к новому противостоянию с «Карпатами» подошел с клубной рекордной пропускной гостевой серией, которая длится 25 игр (46 голов). «Моряки» обходятся без ничьих в чемпионате на протяжении 10 игр: победа и 9 поражений. «Черноморец» находится в зоне прямого вылета из УПЛ.

Чтобы изменить турнирную ситуацию к лучшему в «Черноморце» сменили главного тренера. Вместо Александра Бабича, ставшего спортивным директором клуба, действиями команды будет руководить Александр Кучер, ранее возглавлявший «Днепр-1» (33 матча). Новичком «Черноморца» стал опытный защитник Ярослав Ракицкий, который в составе «Шахтера» провел в УПЛ 234 игры (10 голов).

Во время перерыва в чемпионате «Черноморец» на клубной базе в контрольном матче победил клуб Второй лиги «Реал Фарма» со счетом 5:0. Голы забивали Денис Безбродько, Денис Янаков, Эмиль Мустафаев, Магомед Кратов и Хусрав Тоиров.

Статистика встреч

Отсчет встреч «Карпат» и «Черноморца» начался 21 августа прошлого года, в рамках третьего предварительного этапа Кубка Украины. В этот день на стадионе «Украина» львовский клуб победил «черно-синих» со счетом 3:0. В составе «Карпат» голы в ворота гостей забивали Олег Очеретько, Орест Кузык и Амвросий Чачуа. Вскоре, 21 сентября, в матче первого круга нынешнего чемпионата «зелено-белые» в Одессе победили со счетом 1:0 – после точного удара Тараса Сакива.

Фемида

Арбитром матча назначена Анастасия Романюк (Ивано-Франковск), которая в УПЛ провела 30 поединков. «Карпаты» при ней сыграли 2 матча: победа и ничья. «Черноморец» при Романюк провел 7 матчей: 5 побед и два поражения.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» в предыдущих матчах с «Черноморцем» только побеждали, при этом сохраняя свои ворота «сухими». Прогнозируем и в этой встрече победу хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Кинарейкин, Полегенько, Жан Педросо, Стецьков, Клименко, Танда, Бруниньо, Чачуа, Пидлепенец, Очеретько, Краснопир.

«Черноморец»: Рудько, Жаржу Мозес, Арсич, Раян, Бутко, Билошевский, Лацабидзе, Габелок, Янаков, Мустафаев, Хобленко.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
30 марта 2025 -
15:30
Черноморец
Победа Карпат 1.60 Сделать ставку
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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