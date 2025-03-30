Карпаты – Черноморец – 4:0. Хет-трик Бруниньо. Видео голов и обзор матча
Команды встречались в 22-м туре УПЛ
В матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги встречались «Карпаты» и «Черноморец».
Первые минуты матча прошли в равной борьбе. Моментами львовяне проводили опасные атаки, но до удара дело не доходило.
Подопечные Александра Кучера действовали осторожно и искали свои возможности в контратаках.
На 41-й минуте голкипер Артур Рудько нарушил правила в собственной штрафной площадке. Бруниньо уверенно реализовал пенальти.
Прошло еще три минуты и Анастасия Романова снова показала на отметку. Бразилец Бруниньо оформил дубль.
В начале второго тайма Бруниньо оформил хет-трик. Через 6 хвилин Костенко зробив рахунок 4:0.
Украинская Премьер-лига. 22-й тур. 30 марта
Карпаты Львов – Черноморец Одесса – 4:0 (идет второй тайм)
Голы: Бруниньо, 41 (с пенальти), 44 (с пенальти), 50, Костенко, 56
Видео голов и обзор матча
События матча
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