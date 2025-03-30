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Премьер-лига
Карпаты Львов
30.03.2025 15:30 – FT 4 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 18:15 | Обновлено 30 марта 2025, 18:16
2821
0

Карпаты – Черноморец – 4:0. Хет-трик Бруниньо. Видео голов и обзор матча

Команды встречались в 22-м туре УПЛ

30 марта 2025, 18:15 | Обновлено 30 марта 2025, 18:16
2821
0
Карпаты – Черноморец – 4:0. Хет-трик Бруниньо. Видео голов и обзор матча
ФК Чорноморець

В матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги встречались «Карпаты» и «Черноморец».

Первые минуты матча прошли в равной борьбе. Моментами львовяне проводили опасные атаки, но до удара дело не доходило.

Подопечные Александра Кучера действовали осторожно и искали свои возможности в контратаках.

На 41-й минуте голкипер Артур Рудько нарушил правила в собственной штрафной площадке. Бруниньо уверенно реализовал пенальти.

Прошло еще три минуты и Анастасия Романова снова показала на отметку. Бразилец Бруниньо оформил дубль.

В начале второго тайма Бруниньо оформил хет-трик. Через 6 хвилин Костенко зробив рахунок 4:0.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур. 30 марта

Карпаты Львов – Черноморец Одесса – 4:0 (идет второй тайм)

Голы: Бруниньо, 41 (с пенальти), 44 (с пенальти), 50, Костенко, 56

Видео голов и обзор матча

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Костенко (Карпаты Львов).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Бруниньо (Карпаты Львов).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруниньо (Карпаты Львов).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруниньо (Карпаты Львов).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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