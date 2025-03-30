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Премьер-лига
Карпаты Львов
30.03.2025 15:30 – FT 4 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 17:24 | Обновлено 30 марта 2025, 18:11
2121
16

Пенальти все испортил. Карпаты дома разгромно победили Черноморец

Хет-трик Бруниньйо помог «львам» разгромить «моряков»

30 марта 2025, 17:24 | Обновлено 30 марта 2025, 18:11
2121
16
Пенальти все испортил. Карпаты дома разгромно победили Черноморец
УПЛ

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко по сравнению с прошлым туром в стартовом составе своих подопечных произвел три изменения. Вместо травмированного Алексея Сыча, Патрисио Танды и Игоря Краснопира на поле львовского стадиона вышли Тимур Стецьков, Олег Очеретько и Игор Невес. Новый наставник «Черноморца» Александр Кучер после поражения от «Ингульца» сделал еще больше ротаций. Вместо Луки Лацабидзе, Артема Габелка, Дениса Янакова и Эмиля Мустафаева в игру вступили Евгений Скиба, Денис Безбородько, Игорь Когут и Илья Шевцов.

Хозяева поля активнее начали игру, однако гости успешно оборонялись и при первой возможности проводили быстрые контратаки. Одна из которых завершилась ударом бывшего игрока «Карпат» Алексея Хобленко, но удар получился несильным. Наносил удар по воротам и Богдан Билошевский, но и ему не хватило точности.

«Зелено-белые» ответили ударом Пабло Альвареса, пробившего в руки Артуру Рудько. Мог открыть счет и Бруниньо, который после паса Павла Полегенько не попал в рамку ворот. Пытался ударами завершить атаки и Олег Очеретько, но он попадал в защитников.

И все же, преимущество «Карпат» вскоре материализовалось в забитые голы. После столкновения Рудько и Яна Костенко в штрафной гостей был назначен пенальти. Брунинйо 2-й раз в УПЛ пробивал пенальти и снова свой шанс не упустил. А под конец тайма Анастасия Романюк снова назначила 11-метровый удар – после нарушения правил Владимира Арсича против Игора Невеса. Это был 8-й из 10-ти реализованный в чемпионатах пенальти в ворота Рудько.

Второй тайм активнее начали гости, но ударам Игоря Когута и Жаржу Мозеса не хватало точности. А после удара Евгения Скибы надежно сыграл Яков Кинарейкин. А вот атака «Карпат» завершилась искусным ударом Бруниньо, который стал автором первого хет-трика «зелено-белых» в УПЛ (в 22-й игре).

Вскоре Рудько сумел парировать удар капитана «Карпат» Амбросия Чачуа. И все же, голепад в ворота «моряков» продолжился. Бруниньо с правого фланга сделал передачу на Костенко, который в одно касание пробил низом мимо вратаря. Тренеры соперников провели серию замен, после одной из которых в «Черноморце» дебютировал Ярослав Ракицкий.

«Карпаты» продолжали искать пути взятия ворот гостей и могли увеличить счет, но после ударов Чачуа и Шаха надежно сыграл Рудько.

В итоге беспроигрышная серия «Карпат» на своем поле длится 8 игр: 6 побед и 2 ничьих, а без пропусков домашних голов – 740 минут. Пропускная же серия «Черноморца» продолжается в УПЛ 13 игр, а в гостях на протяжении рекордных для клуба 26 игр.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Карпаты» - «Черноморец» - 4:0

Голы: Бруниньйо 41 (пен.), 45 (пен), 50, Костенко, 56

Предупреждения: Костенко, 22 – Ракицкий, 87

«Карпаты»: Кинарейкин – Стецков, Жан Педросо, Бабогло, Полегенько – Бруниньйо (Краснопир, 78), Альварес (Клименко, 83), Чачуа – Костенко (Шах, 63), Очеретько (Танда, 63), Игор Невес (Подлепенец, 78)

«Черноморец»: Рудько – Райан, Скиба, Джарджу, Бутко – Арсич, Билошевский (Ракицкий, 76) – Хобленко (Янаков, 72), Шевцов (Мустафаев, 61), Когут (Габелок, 61) – Безбородько (Попов, 76)

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Стадион: Украина (Львов)

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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Комментарии 16
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Singularis
У Васи Кобина праздник! 
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+3
Андрій Милявський
Успіхів у боротьбі за 4 місце в цьому сезоні! Буде хороший моральний аспект на наступний
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+3
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Vovan78
Рудько, мабуть, надуло вітром в голову. Таку уйню витворити в ситуації коли твоїм воротам нічого не загрожувало. Через це вся гра пішла по … изді. Та і інші гравці не менше уйні створили на полі. Величний бибичивський вплив на гру Чорноморця ще дуже довго буде відчуватися в грі команди.
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+1
Pavel_i_C0
Арєндоморець впевненно прямує до пєрдіва за те, що набрав в оренду ахмєтавцев та прихистив у себе головного сєпара українського футболу
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-1
_9Quantum19_
Сумнівні "Карпати". Явно вже не ті "Карпати", що були колись...
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-2
AK.228
👏👏 красиво Карпаты
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-3
Remark
Сепарський притулок вже ніхто не врятує.
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-5
_9Quantum19_
Навіщо вболівальники ФК "Динамо" (Київ) постійно порушують ст.134 КУ щодо територіальної цілісності своєї країни? Їм подобається підтримувати пропаганду країни-агресора?
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-6
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_9Quantum19_
І як ви це собі уявляєте??? Одеса і без великого футболу.
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-7
_9Quantum19_
А українці що? Українці за "Карпати" не грали??? Чому це тільки бразилець забивав? "Карпат" не цікавить розвиток футболу у себе, на внутрішній арені?
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-8
_9Quantum19_
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-8
Дырокол
Лол☝️☝️☝️☝️ (бернотсос🥦, аеропетух, пум очка великая и магучая и олег мандривник- это наш Мишутка Брыжак Дурак) 
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-9
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