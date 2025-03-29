Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Карпаты Львов
30.03.2025 15:30 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 20:09 | Обновлено 29 марта 2025, 20:10
175
1

Карпаты – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

29 марта 2025, 20:09 | Обновлено 29 марта 2025, 20:10
175
1
Карпаты – Черноморец. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 30 марта, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Карпаты» встретятся с «Черноморцем». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 15:30.

Хоть вторую часть сезона «львы» начали с поражения от «Динамо», однако потом подопечные Лупашко выдали беспроигрышную серию из трех поединков, где «Карпатам» удалось переиграть ЛНЗ и сыграть вничью с «Ворсклой» и «Шахтером». Поэтому следующую игру против одесситов «львы» также захотят завершить на позитивной ноте, однако им точно не стоит недооценивать своего оппонента.

«Черноморец» после проигрыша «Ингульцу» пошел на крайние меры, сменив главного тренера. Им стал экс-тренер «Металлиста» и «Днепра-1» Александр Кучер, и вместе с ним перешел его многолетний партнер по защите в «Шахтере» Ярослав Ракицкий (в качестве игрока). Теперь бывшим «горнякам» предстоит сложная задача: оставить корабль под названием «Черноморец» в элитном дивизионе чемпионата Украины. И на очереди поединок с «Карпатами», где «морякам» нужно побеждать, чтобы улучшать свои шансы на выживание. К тому же по ходу сезона, одесситы дважды проиграли «львам» в УПЛ и Кубке, а потому эта встреча принципиальна для команды из Южной Пальмиры.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
30 марта 2025 -
15:30
Черноморец
Победа Карпат 1.60 Сделать ставку
По теме:
Капитан Динамо: Я себя не оцениваю, для этого есть журналисты и эксперты
Марино ПУШИЧ: «Шахтер не борется за титул? Не помню, что я такое сказал»
Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Владислав Лупашко Александр Кучер Карпаты - Черноморец текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не без нервов. Шахтер в Киеве переиграл Оболонь
Футбол | 29 марта 2025, 17:27 111
Не без нервов. Шахтер в Киеве переиграл Оболонь
Не без нервов. Шахтер в Киеве переиграл Оболонь

Команда Марино Пушича продолжает погоню за «Динамо» и «Александрией»

Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бокс | 29 марта 2025, 09:29 0
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом

Дэн Харди считает, что украинский боксер победит американского блогера

Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Бокс | 29.03.2025, 00:42
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Реал Мадрид – Леганес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 29.03.2025, 21:04
Реал Мадрид – Леганес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Леганес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Футбол | 29.03.2025, 00:43
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
alex belogubko
пока не уберёте Бабича с ЧО не чего хорошего не будет --он притягивает беду --срочно убирайте даже его присутствие влияет на команду отрицательно --есть такие люди от них надо избавляться
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тупчий принял важное решение по играм за сборную Украины по волейболу
Тупчий принял важное решение по играм за сборную Украины по волейболу
27.03.2025, 17:26
Волейбол
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
27.03.2025, 17:31 11
Футбол
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
29.03.2025, 01:40
Футбол
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
27.03.2025, 22:25 2
Теннис
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
28.03.2025, 11:15 7
Футбол
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
29.03.2025, 09:00 1
Война
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
29.03.2025, 00:23 3
Футбол
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
28.03.2025, 08:51
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем