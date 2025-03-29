Карпаты Львов

В воскресенье, 30 марта, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Карпаты» встретятся с «Черноморцем». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 15:30.

Хоть вторую часть сезона «львы» начали с поражения от «Динамо», однако потом подопечные Лупашко выдали беспроигрышную серию из трех поединков, где «Карпатам» удалось переиграть ЛНЗ и сыграть вничью с «Ворсклой» и «Шахтером». Поэтому следующую игру против одесситов «львы» также захотят завершить на позитивной ноте, однако им точно не стоит недооценивать своего оппонента.

«Черноморец» после проигрыша «Ингульцу» пошел на крайние меры, сменив главного тренера. Им стал экс-тренер «Металлиста» и «Днепра-1» Александр Кучер, и вместе с ним перешел его многолетний партнер по защите в «Шахтере» Ярослав Ракицкий (в качестве игрока). Теперь бывшим «горнякам» предстоит сложная задача: оставить корабль под названием «Черноморец» в элитном дивизионе чемпионата Украины. И на очереди поединок с «Карпатами», где «морякам» нужно побеждать, чтобы улучшать свои шансы на выживание. К тому же по ходу сезона, одесситы дважды проиграли «львам» в УПЛ и Кубке, а потому эта встреча принципиальна для команды из Южной Пальмиры.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.