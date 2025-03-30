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  4. Владислав ЛУПАШКО: «Черноморец хорошо играл. Результат не по игре»
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 18:53 |
428
0

Владислав ЛУПАШКО: «Черноморец хорошо играл. Результат не по игре»

Главный тренер «Карпат» раздал комплименты сопернику

30 марта 2025, 18:53 |
428
0
Владислав ЛУПАШКО: «Черноморец хорошо играл. Результат не по игре»
ФК Карпати. Владислав Лупашко

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко был доволен на послематчевой пресс-конференции после разгромной победы над «Черноморцем» (4:0) в матче 22-го тура УПЛ.

– Шесть дней назад «Черноморец» сменил главного тренера. Для соперника этот момент был преимуществом?

– Да, «Черноморец» имел преимущество в понимании того, как будет происходить этот матч. Зато мы не знали, чего от них ожидать после смены тренера. Уже в ходе матча мы начали подстраиваться под их стилистику. Начало игры было довольно тяжелым, несколько игроков вынуждены были осваивать новые амплуа. Было нервно. После финального свистка наши болельщики довольны – это самое главное.

– Почему первый тайм выдался довольно осторожным?

– В первом тайме «Черноморец» играл в линию из пяти защитников. Многие зоны были перекрыты. Нам нужно было привыкнуть к тому пространству, которое нам давал соперник, в частности, на полуфлангах. Не было много пространства за спинами защитников, нужно было время. Ну и непосредственно в моменте с первым пенальти наши наработки сказались. Во втором так же. В ходе матча мы подсказывали и Бабоглу, и Стецькову. Мы не были готовы к такой тактике. Я доволен тем, как команда отреагировала на это. Я неоднократно подчеркивал, что наш тренировочный процесс является учебным. Но нужно похвалить соперника. В будущем с такой организованной игрой «Черноморец» не будет пропускать столько голов. Эта команда будет бороться до последнего.

– Отражает ли счет на табло то, что происходило на поле?

– Счет не отражает развития событий в первом тайме. Но по игре... Думаю, все закономерно. Я считаю, что мы имели очень высокие шансы забить на последних минутах игры. В нашем чемпионате голевая передача от голкипера – это редкость. Наша атака создала Якову Кинарейкину все условия для этого. Это титаническая работа, которую выполняют наши тренеры вратарей. После свистка я был очень разъярен. Останавливать такие моменты – это воровство. Я считаю, что тот момент имел все шансы завершиться голом. Счет не соответствует ходу игры в первом тайме, но четко отражает всю игру.

– В матче было два пенальти. Почему партнеры не отдали Игору Невесу право пробить хотя бы один?

– А сколько пенальти в этом сезоне он реализовал? У нас есть штатный пенальтист. В этом аспекте все должно быть четко. Но если вы спросили, то соответственно вас зацепила эта тема. Свои моменты он должен искать в игре. Игорь Невес помог своему другу оформить хет-трик. Бруниньо влюбил в себя болельщиков.

– Сегодня после голов Бруниньо и Костенко звучали разные песни. Теперь каждый игрок, который забивает гол, слышит на стадионе собственную мелодию?

– В течение недели у нас появилась такая идея, которая должна мотивировать игроков. Мы должны привлекать внимание болельщиков. В первую очередь нам нужно сосредотачиваться на игре, однако такие моменты также важны. Теперь вам интересно, какая музыка будет у Бабогла, Пидлепенца, Игора Невеса... Мы хотим делать для наших фанов шоу. Нам важно делать наших болельщиков счастливыми. Сейчас у нас было достаточно времени на подготовку, поэтому сегодня мы стремились показать максимум. Даже после второго гола мы бежали вперед и хотели большего.

– Оцените важность периода международной паузы для вашей команды. Также интересуют игроки, которые прибыли из расположений национальных сборных. В частности, травмированный Алексей Сыч.

– Эта победа свидетельствует о нашей работе. Мы много работали. Это совокупность факторов, которые должны действовать синхронно. По травмированным игрокам пока говорить рано. Сейчас они заканчивают реабилитацию, а после этого мы будем оценивать их состояние.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Черноморец Одесса пресс-конференция Украинская Премьер-лига Карпаты - Черноморец Владислав Лупашко
Александр Сильченко Источник: ФК Карпаты Львов
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