Месси и Роналду объединятся в одном клубе. Как это вообще возможно?

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду может скоро сменить клуб.

По информации известного портала talkSPORT, португалец рассматривает уход из саудовского клуба «Аль-Наср» ради участия в клубном чемпионате мира 2025 года. Действующий контракт у португальца с саудитами заканчивается уже летом 2025

Сообщается, что португалец может пойти на невероятный шаг – подписать краткосрочный контракт с американским клубом «Интер» Майами и сыграть на КЧМ-2025 с Лионелем Месси.

Отмечается, что после завершения краткосрочного контракта Роналду планирует вернуться в «Аль-Наср».

Ранее стало известно, сколько призовых получит победитель КЧМ-2025.