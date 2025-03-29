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  4. Месси и Роналду объединятся в одном клубе. Как это вообще возможно?
Клубный чемпионат мира
29 марта 2025, 01:03 |
316
0

Месси и Роналду объединятся в одном клубе. Как это вообще возможно?

Криштиану может перейти в «Интер» Майами ради участия в КЧМ-2025

29 марта 2025, 01:03 |
316
0
Месси и Роналду объединятся в одном клубе. Как это вообще возможно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Криштиану Роналду

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду может скоро сменить клуб.

По информации известного портала talkSPORT, португалец рассматривает уход из саудовского клуба «Аль-Наср» ради участия в клубном чемпионате мира 2025 года. Действующий контракт у португальца с саудитами заканчивается уже летом 2025

Сообщается, что португалец может пойти на невероятный шаг – подписать краткосрочный контракт с американским клубом «Интер» Майами и сыграть на КЧМ-2025 с Лионелем Месси.

Отмечается, что после завершения краткосрочного контракта Роналду планирует вернуться в «Аль-Наср».

Ранее стало известно, сколько призовых получит победитель КЧМ-2025.

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трансферы Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд клубный чемпионат мира по футболу Лионель Месси Интер Майами
Дмитрий Олейник Источник: talkSPORT
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