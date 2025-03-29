Месси и Роналду объединятся в одном клубе. Как это вообще возможно?
Криштиану может перейти в «Интер» Майами ради участия в КЧМ-2025
Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду может скоро сменить клуб.
По информации известного портала talkSPORT, португалец рассматривает уход из саудовского клуба «Аль-Наср» ради участия в клубном чемпионате мира 2025 года. Действующий контракт у португальца с саудитами заканчивается уже летом 2025
Сообщается, что португалец может пойти на невероятный шаг – подписать краткосрочный контракт с американским клубом «Интер» Майами и сыграть на КЧМ-2025 с Лионелем Месси.
Отмечается, что после завершения краткосрочного контракта Роналду планирует вернуться в «Аль-Наср».
Ранее стало известно, сколько призовых получит победитель КЧМ-2025.
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