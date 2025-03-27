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Испания
27 марта 2025, 23:44 |
875
1

Стало известно, кто будет вратарем Реала в следующем матче

Украинец Андрей Лунин сыграет против «Леганеса»

27 марта 2025, 23:44 |
875
1
Стало известно, кто будет вратарем Реала в следующем матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин готовится сыграть в следующем матче «Реала».

По информации испанского издания Marca, бельгиец Тибо Куртуа получил повреждение в лагере сборной Бельгии. Поэтому «бланокс» не хотят рисковать здоровьем Куртуа в следующем матче Ла Лиги против «Леганеса». Ожидается, что украинец Андрей Лунин выйдет в старте мадридцев в этом поединке.

Кроме этого, Карло Анчелотти планирует доверить Лунину место в старте в ответном полуфинале Кубка Испании прости «Реал» Сосьедада.

В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 13 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Карло Анчелотти Реал Сосьедад Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал Сосьедад - Реал Мадрид Леганес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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protasov_lyopu_dadaj
леганес бахнет реал
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