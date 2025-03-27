Стало известно, кто будет вратарем Реала в следующем матче

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин готовится сыграть в следующем матче «Реала».

По информации испанского издания Marca, бельгиец Тибо Куртуа получил повреждение в лагере сборной Бельгии. Поэтому «бланокс» не хотят рисковать здоровьем Куртуа в следующем матче Ла Лиги против «Леганеса». Ожидается, что украинец Андрей Лунин выйдет в старте мадридцев в этом поединке.

Кроме этого, Карло Анчелотти планирует доверить Лунину место в старте в ответном полуфинале Кубка Испании прости «Реал» Сосьедада.

В этом сезоне Лунин провел 10 поединков, пропустил 13 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.